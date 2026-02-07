Dove vedere Athletic Club-Levante in diretta TV e streaming gratis

In occasione della ventitreesima giornata del campionato spagnolo, si sfidano l'Athletic Club ed il Levante. La sfida è in programma domani, domenica 8 febbraio, alle 16:15. I padroni di casa si presentano nel migliore dei modi dopo una semifinale di Copa del Rey strappata, mentre il Levante naviga a vista nelle zone più basse della classifica.
Il momento delle due squadre—
L'Athletic è invischiato nella lotta retrocessione a causa degli ultimi risultati, che l'hanno fatto scivolare all'undicesima posizione. Con nessuna vittoria strappata nelle ultime cinque partite, la squadra di Valverde ha una delle peggiori strisce di risultati di tutto il campionato spagnolo, con soli 2 punti conquistati. La vittoria in Copa del Rey potrebbe rappresentare un momento di svolta della stagione. Il Levante, invece, conta 18 punti in classifica e nonostante il penultimo posto sta provando a guadagnare posizioni. Al match, infatti, la squadra di Castro si presenta con una vittoria contro l'Elche ed un pareggio contro l'Atlético Madrid.
Le probabili formazioni di Athletic Club-Levante—
L'Athletic Club si presenta con un dinamico 4-2-3-1 con Guruzeta riferimento offensivo, alle spalle dei fratelli Williams e Gomez. Gli ospiti rispondono con lo stesso modulo, con unica punta Eyong nello scacchiere di Castro.
Athletic Club (4-2-3-1): Simon; Areso, Yuri, Paredes, Boiro; Jauregizar, Rego; Inaki, Gomez, Nico; Guruzeta. Allenatore: Valverde.
Levante (4-2-3-1): Ryan; Toljan, Dela, Sanchez, Matturro; Martinez, Raghouber; Tunde, Alvarez, Losada; Eyong. Allenatore: Castro.
