Athletico Paranaense-Botafogo: lo streaming gratuito del match

Athletico Paranaense-Botafogo si gioca il 30 marzo 2026 alle 00:30: analisi completa, stato di forma e probabili formazioni del match di Brasileirao

Stefano Sorce 29 marzo - 01:00

A Curitiba si gioca una partita che arriva in un momento delicato soprattutto per gli ospiti. Nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 marzo 2026 alle ore 00:30 (italiane), l’Athletico Paranaense affronta il Botafogo in un recupero che mette di fronte due squadre con situazioni completamente diverse. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ATHLETICO PARANAENSE-BOTAFOGO SU BET365.

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Il momento delle due squadre — L’Athletico Paranaense arriva a questa partita con fiducia. Le due vittorie consecutive hanno dato continuità e soprattutto hanno confermato la solidità della squadra in casa, dove riesce a mantenere ritmo e intensità per tutta la gara. La produzione offensiva è costante e il dato sui calci d’angolo racconta una squadra che attacca con continuità. In questo momento, l’impressione è quella di un gruppo che sa cosa fare in campo e che riesce a imporre il proprio gioco.

Il Botafogo, invece, vive una fase complicata sotto tutti i punti di vista. L’esonero di Anselmi ha aperto una situazione di incertezza tecnica, con la squadra affidata a una gestione ad interim. I risultati non sono stati all’altezza delle aspettative e anche le eliminazioni recenti hanno inciso sul morale. La vittoria contro il Bragantino ha dato un segnale, ma non basta a cancellare le difficoltà, soprattutto difensive. Anche fuori dal campo la situazione resta instabile, e questo inevitabilmente si riflette sulle prestazioni.

Probabili formazioni di Athletico Paranaense-Botafogo — L’Athletico Paranaense dovrebbe schierarsi con il 3-4-3, con Santos tra i pali e una linea difensiva composta da Dias, Aguirre ed Esquivel. A centrocampo Benavídez e Mendoza agiranno sugli esterni, con Jadson e Portilla centrali. In avanti tridente con Dudu, Julimar e Viveros.

Il Botafogo risponde con un 4-2-3-1: Raúl in porta, difesa con Ponte, Bastos, Barboza e Telles. In mediana Allan e Rodríguez, mentre sulla trequarti spazio a Martins, Montoro e Santos alle spalle di Correa.

Athletico Paranaense (3-4-3): Santos; Dias, Aguirre, Esquivel; Benavídez, Jadson, Portilla, Mendoza; Dudu, Julimar, Viveros.

Botafogo (4-2-3-1): Raúl; Ponte, Bastos, Barboza, Telles; Allan, Rodríguez; Martins, Montoro, Santos; Correa.