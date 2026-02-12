Athletico Paranaense-Santos: orario, diretta streaming, analisi e formazioni

Athletico Paranaense–Santos, sfida accesa in Série A: analisi e possibili scenari

Stefano Sorce 12 febbraio - 11:59

La Série A brasiliana propone una sfida intrigante tra Athletico Paranaense-Santos FC, in programma giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 23:00. All’Arena da Baixada si affrontano due squadre che hanno iniziato la stagione con obiettivi differenti ma con la stessa necessità di trovare continuità.

Il momento delle due squadre — L’Athletico ha iniziato con una vittoria di misura contro l’Internacional (1-0), mostrando solidità e capacità di colpire nei momenti chiave. Nonostante un possesso palla contenuto, la squadra ha saputo gestire la partita con maturità. Il successo nell’ultimo scontro diretto contro il Santos (3-0) rappresenta un dato importante anche dal punto di vista psicologico. La squadra di Curitiba tende a esaltarsi in casa, dove ritmo e intensità diventano armi decisive. Occhi puntati su Stiven Mendoza, già decisivo nell’ultima gara.

Il Santos arriva da un pareggio per 1-1 contro il São Paulo, prestazione discreta ma con qualche limite offensivo. La squadra ha mostrato equilibrio nel possesso, ma fatica a trasformare la manovra in occasioni nitide. Nelle prime due uscite stagionali, il Santos non ha ancora trovato continuità, e la trasferta contro una squadra solida in casa rappresenta un banco di prova significativo.

Le probabili formazioni di Athletico Paranaense-Santos — L’Athletico Paranaense dovrebbe schierarsi con un 3-4-3 aggressivo. Davanti al portiere Santos, la linea a tre sarà guidata da Terán e Aguirre, mentre a centrocampo Zapelli e Portilla garantiranno equilibrio. In avanti, il tridente formato da Mendoza, Viveros e Julimar punterà su velocità e verticalità.

Il Santos risponderà con un 4-2-3-1 più prudente. Gabriel Brazão tra i pali, difesa guidata da Luan Peres e Zé Ivaldo, mentre in mediana Gabriel Menino e João Schmidt avranno il compito di dare equilibrio. In avanti Rony agirà alle spalle di Thaciano, cercando di sfruttare gli spazi in transizione.

Athletico Paranaense (3-4-3): Santos; Terán, Aguirre, Arthur Dias; Benavídez, Portilla, Zapelli, Léo Derik; Mendoza, Viveros, Julimar.

Santos (4-2-3-1): Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Luan Peres, Escobar; Gabriel Menino, João Schmidt; Barreal, Terceros, Rony; Thaciano.

