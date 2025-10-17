Atlanta-DC United: streaming gratis, diretta TV e probabili formazioni

Atlanta-DC United, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle 00:00: streaming gratis su Bet365. Scopri come vederla

17 ottobre 2025

Domenica 19 ottobre 2025, alle 00:00, il turno numero 34 della Major League Soccer propone la sfida tra Atlanta United e DC United, duello all'ultimo sangue per evitare di concludere una stagione negativa all'ultimo posto in classifica. Ai padroni di casa basta il pari per evitare la beffa. Guarda ora Atlanta-DC United GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Atlanta-DC United in diretta TV e streaming gratis — ATLANTA DC UNITED MLS DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare Atlanta-DC United in diretta live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Qui Atlanta — Stagione disastrosa per l'Atlanta United, attualmente 29ª in classifica con 27 punti (5 vittorie, 12 pareggi, 16 sconfitte). La squadra allenata da Ronny Deila arriva da un momento molto negativo: 0 vittorie nelle ultime 5 partite, con un solo pareggio e ben 4 sconfitte, l’ultima delle quali pesantissima (0-4 contro l’Inter Miami CF).

Nonostante la crisi, Atlanta resta più competitiva tra le mura amiche, dove ha raccolto 4 vittorie e 7 pareggi in stagione. Il problema principale resta la fase difensiva (62 gol subiti), ma l’attacco con Giorgos Giakoumakis e Thiago Almada può ancora dire la sua contro il DC United.

Qui DC United — Non se la passa sicuramente meglio il DC United di René Weiler, fanalino di coda della MLS con 25 punti (5 vittorie, 10 pareggi, 18 sconfitte). Il rendimento è pessimo soprattutto in trasferta: 3 vittorie in 16 gare esterne, con 36 gol subiti lontano da casa. Le ultime 5 partite raccontano un trend negativo: 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, con l’ultimo KO per 0-1 contro Charlotte FC.L’attacco è il peggiore della lega (solo 29 gol segnati), e la difesa è la più battuta (65 reti subite): l'ultimo posto in classifica non può non essere una conseguenza di queste statistiche.

Atlanta-DC United, probabili formazioni — Sistema di gioco equilibrato per l’Atlanta United. Un 3-5-2 che prevede Hibbert tra i pali e una difesa a tre composta da Gregersen, Mihaj e Berrocal, chiamati a garantire copertura e impostazione dal basso. Le corsie saranno presidiate da Almirón e Lobzhanidze. In mezzo al campo, la regia di Miranchuk sarà supportata dal dinamismo di Slisz e Alzate, a formare un centrocampo tecnico e fisico. In avanti, la coppia Latte Lath–Thiare offrirà profondità e presenza in area di rigore avversaria.

4-2-3-1 per il DC United. Farr difenderà la porta, protetto da una difesa a quattro con Schnegg e Antley sulle fasce e la coppia Bartlett–Rowles al centro. Davanti alla retroguardia, Hopkins e Servania agiranno da mediani di equilibrio, alternandosi in fase di costruzione e copertura. La trequarti vedrà protagonisti Stroud, Pirani e Peglow, giocatori rapidi e tecnici incaricati di rifinire per il terminale offensivo Benteke, riferimento centrale e punto di forza del reparto d’attacco.

ATLANTA UNITED (3-5-2): Hibbert, Gregersen, Mihaj, Berrocal, Almirón, Slisz, Miranchuk, Alzate, Lobzhanidze, Latte Lath, Thiare. Allenatore: Ronny Deila

DC UNITED (4-2-3-1): Farr, Schnegg, Bartlett, Rowles, Antley, Hopkins, Servania, Stroud, Pirani, Peglow, Benteke. Allenatore: René Weiler

