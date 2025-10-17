Domenica 19 ottobre 2025, alle 00:00, il turno numero 34 della Major League Soccer propone la sfida tra Atlanta United e DC United, duello all'ultimo sangue per evitare di concludere una stagione negativa all'ultimo posto in classifica. Ai padroni di casa basta il pari per evitare la beffa. Guarda ora Atlanta-DC United GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
La MLS in Streaming
Atlanta-DC United: streaming gratis, diretta TV e probabili formazioni
Dove vedere Atlanta-DC United in diretta TV e streaming gratis—
ATLANTA DC UNITED MLS DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare Atlanta-DC United in diretta live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Come accedere allo streaming su Bet365:
Qui Atlanta—
Stagione disastrosa per l'Atlanta United, attualmente 29ª in classifica con 27 punti (5 vittorie, 12 pareggi, 16 sconfitte). La squadra allenata da Ronny Deila arriva da un momento molto negativo: 0 vittorie nelle ultime 5 partite, con un solo pareggio e ben 4 sconfitte, l’ultima delle quali pesantissima (0-4 contro l’Inter Miami CF).
Nonostante la crisi, Atlanta resta più competitiva tra le mura amiche, dove ha raccolto 4 vittorie e 7 pareggi in stagione. Il problema principale resta la fase difensiva (62 gol subiti), ma l’attacco con Giorgos Giakoumakis e Thiago Almada può ancora dire la sua contro il DC United.
Qui DC United—
Non se la passa sicuramente meglio il DC United di René Weiler, fanalino di coda della MLS con 25 punti (5 vittorie, 10 pareggi, 18 sconfitte). Il rendimento è pessimo soprattutto in trasferta: 3 vittorie in 16 gare esterne, con 36 gol subiti lontano da casa. Le ultime 5 partite raccontano un trend negativo: 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, con l’ultimo KO per 0-1 contro Charlotte FC.L’attacco è il peggiore della lega (solo 29 gol segnati), e la difesa è la più battuta (65 reti subite): l'ultimo posto in classifica non può non essere una conseguenza di queste statistiche.
Atlanta-DC United, probabili formazioni—
Sistema di gioco equilibrato per l’Atlanta United. Un 3-5-2 che prevede Hibbert tra i pali e una difesa a tre composta da Gregersen, Mihaj e Berrocal, chiamati a garantire copertura e impostazione dal basso. Le corsie saranno presidiate da Almirón e Lobzhanidze. In mezzo al campo, la regia di Miranchuk sarà supportata dal dinamismo di Slisz e Alzate, a formare un centrocampo tecnico e fisico. In avanti, la coppia Latte Lath–Thiare offrirà profondità e presenza in area di rigore avversaria.
4-2-3-1 per il DC United. Farr difenderà la porta, protetto da una difesa a quattro con Schnegg e Antley sulle fasce e la coppia Bartlett–Rowles al centro. Davanti alla retroguardia, Hopkins e Servania agiranno da mediani di equilibrio, alternandosi in fase di costruzione e copertura. La trequarti vedrà protagonisti Stroud, Pirani e Peglow, giocatori rapidi e tecnici incaricati di rifinire per il terminale offensivo Benteke, riferimento centrale e punto di forza del reparto d’attacco.
ATLANTA UNITED (3-5-2): Hibbert, Gregersen, Mihaj, Berrocal, Almirón, Slisz, Miranchuk, Alzate, Lobzhanidze, Latte Lath, Thiare. Allenatore: Ronny Deila
DC UNITED (4-2-3-1): Farr, Schnegg, Bartlett, Rowles, Antley, Hopkins, Servania, Stroud, Pirani, Peglow, Benteke. Allenatore: René Weiler
Non perdere Atlanta-DC United IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Segui la partita con statistiche e aggiornamenti live ovunque ti trovi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA