Il passaggio in Georgia cambia atmosfera e ritmo: tra il 29 e il 30 aprile 2026 alle ore 02:00 italiane, la serie tra Hawks e Knicks entra davvero nel vivo con una Gara 3 che comincia a dare una direzione concreta alla sfida. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ATLANTA HAWKS-NEW YORK KNICKS SU BET365

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Il momento delle due squadre

Atlanta ha già fatto vedere qual è il suo modo di stare dentro questa serie: non controllo, ma impatto. Non continuità, ma strappi. È una squadra che vive di fiammate e quando riesce a portare la partita su quel piano diventa pericolosa. Il successo in Gara 2 lo dimostra: partita sporca, equilibrata, decisa nei dettagli. Esattamente il tipo di gara che gli Hawks vogliono giocare. Il punto chiave è sempre lo stesso: C.J. McCollum. Quando trova ritmo, Atlanta cambia volto. Ma se viene contenuto e costretto a giocare contro difesa schierata, tutto si complica. Attorno a lui serve energia: Jalen Johnson per l’atletismo, Okongwu per reggere il confronto fisico sotto canestro, e Alexander-Walker per alzare il livello difensivo sul perimetro.

New York, invece, dà una sensazione diversa: più struttura, più controllo, più “tenuta da playoff”. I Knicks sanno esattamente come vogliono giocare. Ritmi più bassi, gestione dei possessi, vantaggi costruiti con pazienza. Quando la partita si organizza, New York è avanti. Brunson è il cervello, quello che decide tempi e scelte. Towns è il punto di rottura: può aprire il campo o dominare dentro. E poi ci sono giocatori come Anunoby, Hart e Bridges, che tengono insieme tutto il resto. Il dato dei rimbalzi è il vero segnale: New York controlla il ferro. E nei playoff, questo è un fattore che pesa sempre.

I probabili quintetti base di Hawks-Knicks

Atlanta si affida a McCollum per creare vantaggi dal palleggio, con Johnson e Okongwu a dare fisicità.

New York costruisce tutto attorno a Brunson e Towns, con esterni come Hart e Anunoby fondamentali per equilibrio e difesa.

Atlanta Hawks: McCollum, Alexander-Walker, Risacher, Johnson, Okongwu

New York Knicks: Brunson, Hart, Bridges, Anunoby, Towns.

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