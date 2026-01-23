Sabato 24 gennaio scendono in campo i giganti della NBA. Nello specifico, tra le partite più interessanti del prossimo turno, c'è quella che vedrà sfidarsi gli Atlanta Hawks e i Phoenix Suns. Reduci da momenti profondamente diversi della stagione ma accomunati dalla voglia di vincere, dato che stiamo entrando nella seconda parte della stagione che ci introdurrà poi ai playoff. La sfida si terrà nella notte italiana alle 01:30.
Lo streaming live
Atlanta Hawks-Phoenix Suns, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Hai tre possibilità per vedere Atlanta Hawks-Phoenix Suns in streaming gratis
Per non perderti nemmeno un minuto del match Atlanta Hawks-Phoenix Suns sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Atlanta Hawks-Phoenix Suns in diretta TV e streaming gratis—
Atlanta Hawks-Phoenix Suns sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Arrivati a metà stagione, le franchigie della NBA sono chiamate ad alzare il livello delle loro prestazioni, dato che ci avviciniamo ai playoff ed alle partite che diventano decisive per entrare nella post-season, il momento chiave della NBA. I Suns ci stanno riuscendo alla grande con ben tre vittorie collezionate nelle ultime tre partite ed un sesto posto solido che può soltanto migliore con le prestazioni che sta fornendo la franchigia dell'Arizona. Discorso diverso per gli Atlanta Hawks che seppur si presentano alla sfida con una convincente vittoria hanno perso sei match nelle ultime dieci giornate. Risultati altalenanti che non hanno portato Atlanta lontano dall'attuale decimo posto in Eastern Conference.
I probabili quintetti di Atlanta Hawks-Phoenix Suns—
Gli Atlanta Hawks si presentano alla sfida con il quintetto che ha permesso la vittoria contro i Grizzlies, mentre i Suns approcciano dando continuità agli ottimi risultati raggiunti nelle ultime sfide.
Altlanta Hawks: J. Johnson, V. Krejci, O. Okongwu, N. Alexander-Walker, D. Daniels
Phoenix Suns: D. Brooks, R. O'Neale, M. Williams, C. Gillespie, D. Booker
© RIPRODUZIONE RISERVATA