Dove vedere Atlanta Hawks-Phoenix Suns in diretta TV e streaming gratis

Sabato 24 gennaio scendono in campo i giganti della NBA . Nello specifico, tra le partite più interessanti del prossimo turno, c'è quella che vedrà sfidarsi gli Atlanta Hawks e i Phoenix Suns. Reduci da momenti profondamente diversi della stagione ma accomunati dalla voglia di vincere, dato che stiamo entrando nella seconda parte della stagione che ci introdurrà poi ai playoff. La sfida si terrà nella notte italiana alle 01:30.

Atlanta Hawks-Phoenix Suns sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro , si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Il momento delle due squadre

Arrivati a metà stagione, le franchigie della NBA sono chiamate ad alzare il livello delle loro prestazioni, dato che ci avviciniamo ai playoff ed alle partite che diventano decisive per entrare nella post-season, il momento chiave della NBA. I Suns ci stanno riuscendo alla grande con ben tre vittorie collezionate nelle ultime tre partite ed un sesto posto solido che può soltanto migliore con le prestazioni che sta fornendo la franchigia dell'Arizona. Discorso diverso per gli Atlanta Hawks che seppur si presentano alla sfida con una convincente vittoria hanno perso sei match nelle ultime dieci giornate. Risultati altalenanti che non hanno portato Atlanta lontano dall'attuale decimo posto in Eastern Conference.