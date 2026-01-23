derbyderbyderby streaming Atlanta Hawks-Phoenix Suns, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Lo streaming live

Atlanta Hawks-Phoenix Suns, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Atlanta Hawks-Phoenix Suns, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE - immagine 1
Non perdere Atlanta Hawks-Phoenix Suns: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Sabato 24 gennaio scendono in campo i giganti della NBA. Nello specifico, tra le partite più interessanti del prossimo turno, c'è quella che vedrà sfidarsi gli Atlanta Hawks e i Phoenix Suns. Reduci da momenti profondamente diversi della stagione ma accomunati dalla voglia di vincere, dato che stiamo entrando nella seconda parte della stagione che ci introdurrà poi ai playoff. La sfida si terrà nella notte italiana alle 01:30.

Hai tre possibilità per vedere Atlanta Hawks-Phoenix Suns in streaming gratis

Guarda ora Atlanta Hawks-Phoenix Suns GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Atlanta Hawks-Phoenix Suns in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Atlanta Hawks-Phoenix Suns sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Atlanta Hawks-Phoenix Suns in diretta TV e streaming gratis

—  

Atlanta Hawks-Phoenix Suns sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Live Streaming
Live Streaming

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Atlanta Hawks-Phoenix Suns sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Arrivati a metà stagione, le franchigie della NBA sono chiamate ad alzare il livello delle loro prestazioni, dato che ci avviciniamo ai playoff ed alle partite che diventano decisive per entrare nella post-season, il momento chiave della NBA. I Suns ci stanno riuscendo alla grande con ben tre vittorie collezionate nelle ultime tre partite ed un sesto posto solido che può soltanto migliore con le prestazioni che sta fornendo la franchigia dell'Arizona. Discorso diverso per gli Atlanta Hawks che seppur si presentano alla sfida con una convincente vittoria hanno perso sei match nelle ultime dieci giornate. Risultati altalenanti che non hanno portato Atlanta lontano dall'attuale decimo posto in Eastern Conference.

    I probabili quintetti di Atlanta Hawks-Phoenix Suns

    —  

    Gli Atlanta Hawks si presentano alla sfida con il quintetto che ha permesso la vittoria contro i Grizzlies, mentre i Suns approcciano dando continuità agli ottimi risultati raggiunti nelle ultime sfide.

    Altlanta Hawks: J. Johnson, V. Krejci, O. Okongwu, N. Alexander-Walker, D. Daniels 

    Phoenix Suns: D. Brooks, R. O'Neale, M. Williams, C. Gillespie, D. Booker 

    Guarda ora la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

    Vuoi vedere il match in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

    Per non perderti nemmeno un minuto della sfida sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    Standard-Gent: streaming, orario e probabili formazioni
    Lione-Barcellona: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

    © RIPRODUZIONE RISERVATA