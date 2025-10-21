Segui Atlanta Hawks-Toronto Raptors: info partita, i probabili quintetti, dove seguire la NBA in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 21 ottobre - 12:36

Alla State Farm Arena Atlanta ospita Toronto nel match che inaugura la nuova stagione di NBA di entrambe le compagini. I precedenti sorridono al rooster canadese che si è imposto negli ultimi tre incroci in casa degli Hawks. Vedremo se i Raptors riusciranno a confermarsi anche quest'anno. Scopri come seguire la sfida di NBA Atlanta-Toronto GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Atlanta Hawks — Gli Hawks arrivano all’esordio con il favore dei pronostici: i bookmaker li danno a -5,5, mentre il totale punti è fissato a 235,5, segno che ci si aspetta una partita a ritmo alto e ricca di possessi. La squadra di Atlanta punta a ripartire con un’identità offensiva chiara, guidata come sempre da Trae Young, reduce da una stagione da 24,2 punti e 11,6 assist di media. Attorno a lui, coach Snyder ha costruito un gruppo che fa della velocità, delle transizioni e della produzione offensiva il proprio punto di forza.

Qui Toronto Raptors — Toronto invece si presenta a questo primo appuntamento con un profilo più incerto. I Raptors hanno chiuso la scorsa stagione con 110,9 punti segnati e 115,2 subiti di media, numeri che raccontano di una squadra discontinua, capace di buone prestazioni ma spesso penalizzata da cali difensivi. Il talento non manca: Scottie Barnes e Jakob Poeltl restano i riferimenti principali, con il primo chiamato a un salto di qualità nella gestione offensiva e il secondo a garantire presenza fisica sotto canestro.

I probabili quintetti di Atlanta-Toronto — ATLANTA, probabile rooster: Risacher, Okongwu, Porzingis, Alexander-Walker, Young. Coach: Quin Snyder

TORONTO, probabile rooster: Ingram, Barnes, Poeltl, Barrett, Quickley. Coach: Darko Rajaković

