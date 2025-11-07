Atlanta Hawks-Toronto Raptors, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba

Lorenzo Maria Napolitano 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 01:32)

Atlanta Hawks e Toronto Raptors sono tra le sorprese positive di questa stagione. In otto partite le due franchigie hanno vinto quattro match, perdendone altri quattro ma non piegandosi comunque ad un record negativo. Alle 01:30, ora italiana, di sabato otto novembre le due squadre si affronteranno in un match valido per la NBA Cup, in cui entrambe hanno già strappato una vittoria. Sarà partita all’ultimo punto. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Come arrivano al match le due squadre — Il percorso degli Hawks fin qui si può definire abbastanza positivo. Alla sfida contro la franchigia canadese si presenta forte di una vittoria sudata, ma meritata, contro gli Orlando Magic (127-112). Contro le squadre più attrezzate Atlanta ha avuto difficoltà, come contro Cavs, Okc e Chicago Bulls, ma non ha mai steccato nelle partite in cui era data per favorita.

I Raptors invece vogliono proseguire la strada imboccata nelle ultime partite, in cui conoscono soltanto una parola: vittoria. Nella fase a gruppi della NBA Cup hanno buttato Cleveland, poi ne hanno segnati 117 ai Grizzlies (vincendo nuovamente) e hanno offerto una super prestazione contro i Milwaukee Bucks.

I probabili quintetti di Atlanta Hawks-Toronto Raptors — Toronto proseguirà nel segno della continuità, contando ancora sul quintetto di partenza che ha inanellato successi. Bene anche Atlanta, che quindi non dovrebbe effettuare cambi significativi nel quintetto di partenza.

Toronto Raptors: S. Barnes, B. Ingram, J. Poeltl, R. Barrett, I. Quickley.

Atlanta Hawks: Z. Risacher, J. Johnson, K. Porzingis, Alexander-Walker, D. Daniels.

