Dove vedere Atletico Madrid-Betis in diretta TV e streaming gratis

Atletico Madrid-Betis sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Il momento delle due squadre

L'Atletico Madrid ha ampiamente superato il momento negativo di inizio stagione. Con i rinforzi e con lo spirito ritrovato, la squadra di Simeone è in piena lotta per la Champions League e per la Copa del Rey, in cui affronterà il Barcellona in semifinale. Il titolo in Spagna è distante una manciata di punti, ma i Colchoneros sono comunque vivi e hanno le carte in regola per impensierire le due big del campionato fino ed alla fine. Il Betis, invece, avrà voglia di vendetta dopo il severo 5-0 incassato proprio sotto i colpi della squadra della capitale: nel match, tra l'altro, è andato a segno anche Ademola Lookman, deciso e determinato a diventare protagonista dell'Atletico Madrid.