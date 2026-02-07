derbyderbyderby streaming Atletico Madrid-Betis, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Lo streaming live

Atletico Madrid-Betis, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Atletico Madrid-Betis, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE - immagine 1
Non perdere Atletico Madrid-Betis: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

In occasione della ventitreesima giornata del campionato spagnolo, si sfidano l'Atletico Madrid ed il Betis. La sfida è in programma domani, domenica 8 febbraio, alle 18:30. Sarà l'occasione per gli ospiti di prendersi una rivincita contro la formazione di Simeone, andata a valanga in Copa del Rey con un sonoro e severo 5-0. Scopri come seguire il match leggendo l'articolo.

Hai tre possibilità per vedere Atletico Madrid-Betis in streaming gratis

Guarda ora Atletico Madrid-Betis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Atletico Madrid-Betis in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Atletico Madrid-Betis sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Atletico Madrid-Betis in diretta TV e streaming gratis

—  

Atletico Madrid-Betis sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Live Streaming
Live Streaming

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Atletico Madrid-Betis sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    —  

    L'Atletico Madrid ha ampiamente superato il momento negativo di inizio stagione. Con i rinforzi e con lo spirito ritrovato, la squadra di Simeone è in piena lotta per la Champions League e per la Copa del Rey, in cui affronterà il Barcellona in semifinale. Il titolo in Spagna è distante una manciata di punti, ma i Colchoneros sono comunque vivi e hanno le carte in regola per impensierire le due big del campionato fino ed alla fine. Il Betis, invece, avrà voglia di vendetta dopo il severo 5-0 incassato proprio sotto i colpi della squadra della capitale: nel match, tra l'altro, è andato a segno anche Ademola Lookman, deciso e determinato a diventare protagonista dell'Atletico Madrid.

    Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Betis

    —  

    L'Atlético Madrid di Simeone scende in campo con un compatto 4-4-2, con riferimenti offensivi l'inamovibile Álvarez e il nuovo acquisto Lookman. Il Betis, dal canto suo, risponde con un 4-2-3-1 con Avila unica punta, coadiuvato da Antony, Fornals e Ezzalzouli.

    Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Barrios, Cardoso, Nico; Alvarez, Lookman. Allenatore: Simeone.

    Real Betis (4-2-3-1): Valles; Ruibal, Bartra, Llorente, Rodriguez; Roca, Altimira; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Avila. Allenatore: Pellegrini.

    Guarda ora la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

    Vuoi vedere il match in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

    Per non perderti nemmeno un minuto della sfida sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    NBA, Celtics-Knicks: diretta tv e streaming live del match
    Juventus-Lazio, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

    © RIPRODUZIONE RISERVATA