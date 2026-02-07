Dove vedere Atletico Madrid-Betis in diretta TV e streaming gratis

In occasione della ventitreesima giornata del campionato spagnolo, si sfidano l'Atletico Madrid ed il Betis. La sfida è in programma domani, domenica 8 febbraio, alle 18:30. Sarà l'occasione per gli ospiti di prendersi una rivincita contro la formazione di Simeone, andata a valanga in Copa del Rey con un sonoro e severo 5-0. Scopri come seguire il match leggendo l'articolo.
Atletico Madrid-Betis, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Atletico Madrid-Betis sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati.
Il momento delle due squadre—
L'Atletico Madrid ha ampiamente superato il momento negativo di inizio stagione. Con i rinforzi e con lo spirito ritrovato, la squadra di Simeone è in piena lotta per la Champions League e per la Copa del Rey, in cui affronterà il Barcellona in semifinale. Il titolo in Spagna è distante una manciata di punti, ma i Colchoneros sono comunque vivi e hanno le carte in regola per impensierire le due big del campionato fino ed alla fine. Il Betis, invece, avrà voglia di vendetta dopo il severo 5-0 incassato proprio sotto i colpi della squadra della capitale: nel match, tra l'altro, è andato a segno anche Ademola Lookman, deciso e determinato a diventare protagonista dell'Atletico Madrid.
Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Betis—
L'Atlético Madrid di Simeone scende in campo con un compatto 4-4-2, con riferimenti offensivi l'inamovibile Álvarez e il nuovo acquisto Lookman. Il Betis, dal canto suo, risponde con un 4-2-3-1 con Avila unica punta, coadiuvato da Antony, Fornals e Ezzalzouli.
Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Barrios, Cardoso, Nico; Alvarez, Lookman. Allenatore: Simeone.
Real Betis (4-2-3-1): Valles; Ruibal, Bartra, Llorente, Rodriguez; Roca, Altimira; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Avila. Allenatore: Pellegrini.
