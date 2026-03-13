Atletico Madrid-Getafe: probabili formazioni e diretta gratuita della gara

Atletico Madrid-Getafe si gioca sabato 14 marzo 2026 alle ore 16:15 al Cívitas Metropolitano per una nuova giornata di Liga

Stefano Sorce 13 marzo - 19:41

Il Cívitas Metropolitano ospita una sfida interessante della Liga: Atletico Madrid-Getafe si fronteggiano sabato 14 marzo 2026 alle ore 16:15, in una partita che mette di fronte due squadre in un ottimo momento di forma.

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Dove vedere Atletico Madrid-Getafe in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

La partita Atletico Madrid-Getafe si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 16:15. Il match sarà visibile in streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti per la trasmissione della Liga in Italia. La gara sarà disponibile anche tramite app DAZN su smart TV, smartphone, tablet e dispositivi compatibili.

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Il momento delle due squadre — L’Atletico Madrid arriva alla gara con grande fiducia dopo una serie di prestazioni convincenti nelle ultime settimane. A parte la sconfitta contro il Barcellona, la squadra di Diego Simeone ha mostrato continuità di risultati e una crescita evidente anche nella fase offensiva. I colchoneros non sono più soltanto una squadra solida in difesa, ma riescono anche a costruire diverse occasioni da gol grazie alla qualità dei giocatori offensivi.

Il Getafe, guidato da José Bordalás, sta vivendo un periodo molto positivo dopo qualche difficoltà tra la fine del 2025 e l’inizio del nuovo anno. I madrileni hanno ritrovato compattezza e risultati importanti, tra cui spicca la prestigiosa vittoria contro il Real Madrid. Questo rendimento ha permesso alla squadra di avvicinarsi alle posizioni che valgono l’Europa, rendendo ancora più interessante il derby della capitale.

Probabili formazioni di Atletico Madrid-Getafe — L’Atletico Madrid dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2, con Oblak tra i pali e la difesa composta da Molina, Le Normand, Gimenez e Ruggeri. A centrocampo spazio a Baena, Koke, Barrios e Nico Gonzalez, mentre la coppia offensiva dovrebbe essere formata da Almada e Sorloth.

Il Getafe dovrebbe rispondere con un 5-3-2, puntando su una struttura difensiva compatta. In porta Soria, con la linea arretrata composta da Iglesias, Romero, Abqar, Duarte e Femina. In mezzo al campo agiranno Milla, Djené e Arambarri, mentre in attacco spazio alla coppia Satriano-Vazquez.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Gimenez, Ruggeri; Baena, Koke, Barrios, Nico Gonzalez; Almada, Sorloth. Allenatore: Simeone.

Getafe (5-3-2): Soria; Iglesias, Romero, Abqar, Duarte, Femina; Milla, Djené, Arambarri; Satriano, Vazquez. Allenatore: Bordalás.

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