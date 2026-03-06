Atletico Madrid-Real Sociedad: diretta live e streaming gratis della gara

La partita tra Atlético Madrid e Real Sociedad, valida per la 27ª giornata di Liga, si giocherà sabato 7 marzo 2026 alle ore 18:30 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid

Stefano Sorce 6 marzo - 23:55

Il Riyadh Air Metropolitano si prepara ad ospitare una sfida che sa già di finale. Sabato 7 marzo 2026 alle ore 18:30, Atletico Madrid-Real Sociedad si ritrovano una di fronte all’altra in campionato in quella che rappresenta una vera e propria anticipazione della finale di Copa del Rey. Una partita che quindi non vale soltanto punti per la classifica, ma anche un test psicologico importante in vista dell’ultimo atto della coppa.

Vuoi vedere Atletico Madrid-Real Sociedad in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Atletico Madrid-Real Sociedad sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Atletico Madrid-Real Sociedad in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — L’Atlético Madrid continua a mantenersi stabilmente nelle zone alte della classifica. I Colchoneros sono terzi con 51 punti e arrivano dalla vittoria per 0-1 sul campo dell’Oviedo, decisa nel finale da Julián Álvarez. La squadra di Diego Simeone ha recentemente conquistato anche la finale di Copa del Rey, nonostante la sconfitta nel ritorno contro il Barcellona, dimostrando ancora una volta la propria solidità nelle partite decisive.

La Real Sociedad occupa invece l’ottavo posto con 35 punti, ma attraversa un momento molto positivo. La squadra di Pellegrino Matarazzo ha battuto il Maiorca nell’ultimo turno di campionato e soprattutto ha conquistato la finale di Coppa del Re eliminando l’Athletic Bilbao. Il gruppo basco ha cambiato marcia negli ultimi mesi e arriva a Madrid con fiducia e ambizione.

Probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Sociedad — L’Atlético Madrid dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, con Oblak tra i pali; difesa composta da Molina, Gimenez, Hancko e Ruggeri. A centrocampo Giuliano, Johnny, Koke e Lookman, mentre in attacco la coppia formata da Alvarez e Sorloth.

La Real Sociedad dovrebbe rispondere con un 4-4-2, con Remiro in porta; linea difensiva composta da Aramburu, Caleta-Car, Zubeldia e Gomez. A centrocampo Guedes, Turrientes, Gorrotxategi e Zakharyan, mentre in attacco spazio a Soler e Oyarzabal.

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Johnny, Koke, Lookman; Alvarez, Sorloth.

Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Zubeldia, Gomez; Guedes, Turrientes, Gorrotxategi, Zakharyan; Soler, Oyarzabal.

Vuoi vedere Atletico Madrid-Real Sociedad in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Atletico Madrid-Real Sociedad sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA