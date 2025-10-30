Atletico Madrid-Siviglia: dove vedere la Liga in Diretta Tv e in Streaming

Atletico Madrid-Siviglia, undicesima giornata di Liga: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 30 ottobre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 07:29)

L’Atletico Madrid vola in Liga: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare e solo tre punti di distanza dal Barcellona. La squadra di Simeone sembra aver ritrovato solidità e fiducia, pronta a sfruttare il fattore Riyadh Air Metropolitano contro un Siviglia pericoloso ma altalenante. Scopri come seguire la sfida di Liga Atletico Madrid-Siviglia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Atletico Madrid-Siviglia: dove vedere la Liga in Tv e in Streaming — ATLETICO MADRID SIVIGLIA DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Con Bet365 puoi seguire Atletico Madrid-Siviglia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Probabili formazioni — L’Atlético Madrid scende in campo con un 4-2-3-1. In porta c’è Oblak; la linea difensiva è composta da Llorente sulla destra, Giménez e Le Normand al centro, mentre Hancko agisce sulla fascia sinistra. A centrocampo, davanti alla difesa, troviamo la coppia formata da Koke e Barrios. Sulla trequarti si muovono Simeone, Baena e Nico González, a supporto dell’unica punta, Álvarez.

Il Siviglia, allenato da Matías Almeyda, risponde con lo stesso sistema di gioco. Tra i pali gioca Vlachodimos; la difesa è composta da Carmona sulla destra, Marcao e Cardoso al centro, con Suazo sulla corsia sinistra. In mediana ci sono Gudelj e Sow, mentre sulla trequarti agiscono Juanlu, Alfon e Vargas, a sostegno dell’attaccante Romero.

ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Oblak; Llorente, Gimenez, Le Normand, Hancko; Koke, Barrios; Simeone, Baena, Nico Gonzalez; Alvarez. Allenatore: Diego Simeone.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Carmona, Marcao, Cardoso, Suazo; Gudelj, Sow; Juanlu, Alfon, Vargas; Romero. Allenatore: Matias Almeyda.

Non perderti la Liga: segui LIVE Atletico Madrid-Siviglia, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.