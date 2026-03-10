derbyderbyderby streaming Atletico Madrid-Tottenham, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

CHAMPIONS LEAGUE

Atletico Madrid-Tottenham, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Atletico Madrid Tottenham dove vedere
La sfida è in programma alle ore 21:00 di martedì 10 marzo allo stadio Riyadh Air Metropolitano
Filippo Montoli
Filippo Montoli

Il nuovo turno di Champions League prevede la partita tra Atletico Madrid e Tottenham. La gara è valida per l'andata degli ottavi ed è in programma alle ore 21:00 di martedì 10 marzo al Riyadh Air Metropolitano. La competizione inizia a entrare nel vivo e sbagliare non è un'opzione. Ecco dove vedere Atletico Madrid-Tottenham in diretta tv e streaming.

Atletico Madrid-Tottenham, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita d'andata degli ottavi di Champions League in programma martedì 10 marzo alle ore 21:00 è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente al canale 254 del telecomando. Per chi invece è interessato allo streaming, la gara è visibile su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma, e su NOW.

Lo stato di forma delle due squadre

L'Atletico Madrid, imbaldanzito dalla doppia qualificazione in Champions League e Copa del Rey è in un momento positivo della stagione. Sconfitta con il Barcellona (3-0) indolore a parte per via del 4-0 dell'andata, la squadra di Simeone ha vinto quattro delle ultime cinque partite. Decisivi i netti 4-2 sull'Espanyol e il 4-1 sul Club Brugge, oltre che ai successi di misura su Oviedo (0-1) e Real Sociedad (3-2).

Il Tottenham non riesce a uscire da un periodo molto negativo che sta rendendo il pericolo retrocessione una realtà. Gli Spurs riescono a vincere solo in Champions, dove con il 2-0 sul Borussia Dortmund e lo 0-2 sull'Eintracht Francoforte gli hanno garantito l'ottavo posto. In Premier ha perso le ultime cinque e non vince dal 28 dicembre, nello 0-1 con il Crystal Palace.

Atletico Madrid-Tottenham, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
VALENCIA, SPAIN - JANUARY 31: Diego Simeone, allenatore dell'Atletico de Madrid, prima della partita di LaLiga tra Levante e Atletico Madrid al Ciudad de Valencia. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

Le probabili formazioni

Diego Simeone ha solo un'assenza e non potrà contare su Mendoza per la gara di domani. Per Tudor la situazione è critica anche lato indisponibili. Davies, Kulusevski, Maddison, Kudus, Spence, van de Ven, Bergvall, Bentancur, Odobert e Udogie sono tutti ai box. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Baena; Sorloth, Alvarez. Allenatore: Diego Simeone.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Vicario; Porro, Romero, Danso; Gray, Palhinha, Sarr, Souza; Kolo Muani, Simons; Solanke. Allenatore: Igor Tudor.

