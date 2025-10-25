Atletico MG-Ceara: dove vedere la Serie A brasiliana in Tv e in Streaming

Atletico MG-Ceara, trentesima giornata di Serie A brasiliana: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 25 ottobre - 10:37

Sabato 25 ottobre, alle 21:00, lo Stadio Mineirão ospita la sfida tra Atlético Mineiro e Ceará, 30° turno della Série A brasiliana. I padroni di casa cercano il riscatto dopo alcune prestazioni altalenanti, mentre il Ceará vuole sorprendere in trasferta e mettere pressione alle squadre che occupano la zona alta della classifica.

Qui Atletico MG — Il Galo è reduce da un pareggio 1-1 contro l’Independiente del Valle in Copa Sudamericana e una sconfitta per 1-0 in trasferta contro il Corinthians. Nonostante i risultati recenti altalenanti, la squadra di Belo Horizonte può contare su giocatori chiave come Hulk e Rony, pronti a far male nella fase offensiva.

Qui Ceara — Il Ceará arriva con la sconfitta interna contro il Botafogo per 2-0, ma rimane una squadra compatta e aggressiva in ripartenza. Pedro Raul e Antonio Galeano sono i giocatori da tenere sott’occhio per le incursioni offensive.

Atletico MG-Ceara, probabili formazioni — Atletico Mineiro in campo con un 3-4-2-1. Everson in porta, protetto dal trio difensivo composto da Renzo Saravia, Vitor Hugo e Júnior Alonso. A centrocampo agiscono Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Alan Franco e Guilherme Arana, mentre Bernard e Dudu supporteranno l’unica punta, Hulk, in grado di accendere la partita da un momento all’altro.

Il Ceara risponde con un 4-2-3-1. Bruno Ferreira tra i pali, con la linea difensiva a quattro formata da Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia. A centrocampo Richardson e Vinicius Zanocelo agiranno come filtro, mentre Galeano, Lucas Mugni e Fernandinho sosterranno l’attacco guidato da Pedro Raul.

ATLETICO MG (3-4-2-1): Everson, Saravia, Hugo, Júnior Alonso; Scarpa, Gomes, Franco, Arana; Bernard, Dudu; Hulk.

CEARA (4-2-3-1): Ferreira, Fabiano, Marllon, Machado, Bahia; Richardson, Zanocelo; Galeano, Lucas Mugni, Fernandinho; Pedro Raul

