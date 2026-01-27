Atletico MG-Palmeiras: lo streaming gratis della gara

Grande classica del calcio brasiliano a Belo Horizonte. L’Atletico Mineiro vuole interrompere la striscia negativa nei confronti diretti, mentre il Palmeiras cerca continuità e conferme.

Stefano Sorce 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 22:30)

La notte della Serie A brasiliana si accende all’Arena MRV con una delle sfide più affascinanti del turno. Atletico MG-Palmeiras si affrontano in un match che profuma di alta classifica, rivalità recente e ambizioni importanti, nonostante siamo ancora alle battute iniziali della stagione.

Vuoi vedere Atletico MG-Palmeiras in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Atletico MG-Palmeiras sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Atletico MG-Palmeiras in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Atletico MG-Palmeiras in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — L’Atletico Mineiro arriva all’esordio casalingo in campionato con grande fiducia dopo il roboante 5-0 inflitto al Vasco da Gama nell’ultima uscita ufficiale. Una prestazione dominante sotto ogni punto di vista, con il Galo capace di imporre ritmo, qualità e intensità. La squadra di Belo Horizonte ha mostrato solidità e pericolosità offensiva, trascinata da un Hulk sempre decisivo e da un reparto avanzato ricco di talento. Negli ultimi dieci match di campionato, l’Atlético ha collezionato 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, con una media realizzativa di 1,7 gol a partita. Numeri che confermano una squadra offensiva, ma non sempre impeccabile in fase di non possesso.

Il Palmeiras, dal canto suo, si presenta a Belo Horizonte dopo il successo esterno per 3-1 contro il Ceará, dimostrando ancora una volta maturità e cinismo lontano da casa. La squadra paulista resta una delle più organizzate del panorama brasiliano, con una difesa solida e un attacco capace di colpire nei momenti chiave. Nelle ultime dieci gare di Série A, il Verdão ha raccolto 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, concedendo in media appena 0,7 gol a partita, dato che fotografa bene l’equilibrio e la compattezza del gruppo.

le probabili formazioni di Atletico MG-Palmeiras — L’Atletico Mineiro dovrebbe schierarsi con un 4-4-2 molto offensivo. Everson in porta, difesa con Natanael, Ruan, Júnior Alonso e Renan Lodi. A centrocampo spazio a Scarpa, Igor Gomes e Maycon, con Bernard a supporto del tandem Hulk–Dudu.

Il Palmeiras risponde con lo stesso modulo. Carlos Miguel tra i pali, linea difensiva composta da Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez. In mezzo Allan, Marlon Freitas e Andreas Pereira, mentre davanti agiranno Mauricio, Vitor Roque e José Manuel López.

Atletico Mineiro (4-4-2): Everson; Natanael, Ruan, Júnior Alonso, Renan Lodi; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Maycon, Bernard; Hulk, Dudu

Palmeiras (4-4-2): Miguel; Khellven, Gustavo Gomez, Fuchs, Piquerez; Allan, Freitas, Andreas Pereira, Mauricio; Vitor Roque, José Manuel López.

Vuoi vedere Atletico MG-Palmeiras in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Atletico MG-Palmeiras sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA