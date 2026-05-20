Dove vedere Atlético Mineiro-Cienciano in diretta tv e streaming gratis

La Copa Sudamericana entra in una fase decisiva e per il Cienciano si avvicina una delle partite più importanti dell’intera stagione. La formazione peruviana sarà impegnata venerdì 22 maggio 2026 alla MRV Arena di Belo Horizonte, dove affronterà l’Atlético Mineiro nella quinta giornata del Gruppo B. Il calcio d’inizio è fissato per le 00:00 della notte italiana. Per scoprire come non perdere neanche un minuto della partita, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

L’Atlético Mineiro sta vivendo una campagna continentale decisamente più complicata rispetto alle aspettative iniziali. I brasiliani non sono ancora riusciti a trovare continuità di rendimento e hanno lasciato diversi punti pesanti lungo il percorso. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Puerto Cabello era arrivata la vittoria contro la Juventud, ma il ko subito in Perù contro il Cienciano ha complicato ulteriormente la situazione. Anche nell’ultima uscita, il pareggio contro la Juventud ha lasciato molte perplessità attorno alla squadra allenata da Eduardo Domínguez.

Il Cienciano, invece, ha costruito il proprio percorso in Sudamericana alternando prestazioni convincenti ad alcuni passaggi a vuoto, riuscendo però a mantenere il controllo del girone. Dopo il pareggio all’esordio contro la Juventud, la squadra peruviana aveva trovato fiducia grazie alla vittoria contro il Puerto Cabello e soprattutto grazie al prestigioso successo ottenuto proprio contro l’Atlético Mineiro davanti ai propri tifosi.

Le probabili formazioni di Atlético Mineiro-Cienciano

L’Atlético Mineiro dovrebbe puntare su un atteggiamento offensivo sin dai primi minuti, spinto dalla necessità di conquistare i tre punti. Il Cienciano, invece, potrebbe scegliere una strategia più prudente, cercando compattezza difensiva e ripartenze veloci: infatti, si affida ad un 4-4-2 più contenitivo rispetto al 4-3-3 dei brasiliani.

Atlético Mineiro (4-3-3): Everson; Kauã, Román, Alonso, Preciado; Alexsander, Pérez, Bernard; Dudu, Cauã, Minda. Allenatore: Eduardo Domínguez.

Cienciano (4-4-2): Espinoza; Martinich, Becerra, Amondaraín, Núñez; Souza, Hohberg, Caparó, Robles; Bandiera, Garcés. Allenatore: Horacio Melgarejo.

L’Atlético Mineiro dovrebbe puntare su un atteggiamento offensivo sin dai primi minuti, spinto dalla necessità di conquistare i tre punti. Il Cienciano, invece, potrebbe scegliere una strategia più prudente, cercando compattezza difensiva e ripartenze veloci.

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