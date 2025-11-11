Atletico Mineiro-Fortaleza in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

L’Arena MRV, giovedì 13 novembre alle ore 00,30, si prepara a una notte carica di tensione e speranza. L’Atletico Mineiro, trascinato dal carisma di Jorge Sampaoli, riceve il Fortaleza in una sfida che promette scintille e giocate ad alta intensità. Guarda ora Atletico Mineiro-Fortaleza GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l'apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell'incontro.
Come arrivano le due squadre—
L’Atletico Mineiro arriva galvanizzato da due trionfi consecutivi in campionato: prima il netto 3-0 al Bahia, poi la rimonta clamorosa a Recife contro lo Sport, trasformando uno 0-2 in un 4-2 spettacolare. Sampaoli ha ritrovato la compattezza difensiva e l’efficacia offensiva che erano mancate a inizio stagione. Con 43 punti in classifica e una spinta crescente dal proprio pubblico, l’obiettivo è chiaro: vincere tutto ciò che resta in casa.
il Fortaleza di Martin Palermo è in piena lotta per la salvezza. Il club del Ceará, reduce da quattro risultati utili consecutivi, alterna buone prestazioni a qualche ingenuità difensiva di troppo. La vittoria contro il Flamengo ha riacceso le speranze, ma i successivi pareggi hanno frenato la rincorsa: servono punti, subito, per evitare un finale di stagione al cardiopalma.
Le probabili formazioni delle due squadre—
Il 3-5-2 disegnato dal tecnico è ormai un marchio di fabbrica: Everson tra i pali a dettare i tempi dell’impostazione, Hugo, Roman e Alonso a formare una linea difensiva compatta ma dinamica. Sulle corsie, Natanael e Caio danno ampiezza e profondità, mentre in mezzo Franco, Fausto Vera e Gomes lavorano per garantire equilibrio e pressing alto. Davanti, Biel e Rony rappresentano velocità e imprevedibilità: due frecce pronte a colpire appena si apre uno spazio.
Nel suo 4-2-3-1, Brenno difende la porta con carattere, mentre Mancuso, Britez, Avila e Pacheco cercano di tenere a bada le folate offensive del Galo. In mezzo al campo, Sasha e Pierre fanno legna e ordine, lasciando libertà creativa a Pochettino, Breno Lopes e Lucas Crispim sulla trequarti. In avanti, l’uruguaiano Bareiro è l’uomo più atteso: pochi palloni ma letali, se arrivano puliti.
Atletico Mineiro (3-5-2): Everson; Hugo, Roman, Alonso; Natanael, Franco, Fausto Vera, Gomes, Caio; Biel, Rony. Allenatore: Sampaoli.
Fortaleza (4-2-3-1): Brenno; Mancuso, Britez, Avila, Pacheco; Sasha, Pierre; Pochettino, Breno Lopes, Lucas Crispim; Bareiro. Allenatore: Palermo.
Atletico Mineiro-Fortaleza: partita valida per il campionato brasiliano.
