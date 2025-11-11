Atletico Mineiro-Fortaleza in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

L’Atlético Mineiro di Jorge Sampaoli affronta il Fortaleza di Martín Palermo nel recupero della 16ª giornata del Brasileirao. Scopri come vederla gratis su Bet365 giovedì 13 novembre

Stefano Sorce 11 novembre - 19:59

L'Arena MRV, giovedì 13 novembre alle ore 00,30, si prepara a una notte carica di tensione e speranza. L'Atletico Mineiro, trascinato dal carisma di Jorge Sampaoli, riceve il Fortaleza in una sfida che promette scintille e giocate ad alta intensità.

Dove vedere Atletico Mineiro-Fortaleza in diretta TV e streaming gratis

Come arrivano le due squadre — L’Atletico Mineiro arriva galvanizzato da due trionfi consecutivi in campionato: prima il netto 3-0 al Bahia, poi la rimonta clamorosa a Recife contro lo Sport, trasformando uno 0-2 in un 4-2 spettacolare. Sampaoli ha ritrovato la compattezza difensiva e l’efficacia offensiva che erano mancate a inizio stagione. Con 43 punti in classifica e una spinta crescente dal proprio pubblico, l’obiettivo è chiaro: vincere tutto ciò che resta in casa.

il Fortaleza di Martin Palermo è in piena lotta per la salvezza. Il club del Ceará, reduce da quattro risultati utili consecutivi, alterna buone prestazioni a qualche ingenuità difensiva di troppo. La vittoria contro il Flamengo ha riacceso le speranze, ma i successivi pareggi hanno frenato la rincorsa: servono punti, subito, per evitare un finale di stagione al cardiopalma.

Le probabili formazioni delle due squadre — Il 3-5-2 disegnato dal tecnico è ormai un marchio di fabbrica: Everson tra i pali a dettare i tempi dell’impostazione, Hugo, Roman e Alonso a formare una linea difensiva compatta ma dinamica. Sulle corsie, Natanael e Caio danno ampiezza e profondità, mentre in mezzo Franco, Fausto Vera e Gomes lavorano per garantire equilibrio e pressing alto. Davanti, Biel e Rony rappresentano velocità e imprevedibilità: due frecce pronte a colpire appena si apre uno spazio.

Nel suo 4-2-3-1, Brenno difende la porta con carattere, mentre Mancuso, Britez, Avila e Pacheco cercano di tenere a bada le folate offensive del Galo. In mezzo al campo, Sasha e Pierre fanno legna e ordine, lasciando libertà creativa a Pochettino, Breno Lopes e Lucas Crispim sulla trequarti. In avanti, l’uruguaiano Bareiro è l’uomo più atteso: pochi palloni ma letali, se arrivano puliti.

Atletico Mineiro (3-5-2): Everson; Hugo, Roman, Alonso; Natanael, Franco, Fausto Vera, Gomes, Caio; Biel, Rony. Allenatore: Sampaoli.

Fortaleza (4-2-3-1): Brenno; Mancuso, Britez, Avila, Pacheco; Sasha, Pierre; Pochettino, Breno Lopes, Lucas Crispim; Bareiro. Allenatore: Palermo.

Atletico Mineiro-Fortaleza valida per il campionato brasiliano