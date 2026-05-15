Nel calcio brasiliano esistono partite che, pur senza il peso del titolo, riescono comunque a trascinarsi dietro una pressione enorme. Sabato 16 maggio 2026 alle ore 23:30, Atletico Mineiro e Mirassol si ritroveranno una contro l’altra con la necessità di dare una svolta ad una classifica ancora molto instabile. L’Atlético vuole interrompere definitivamente l’altalena di risultati che ha rallentato la propria stagione, mentre il Mirassol arriva con il peso di una zona retrocessione sempre più vicina e con pochissimo margine di errore. In Brasile, soprattutto in questo periodo dell’anno, basta una vittoria per cambiare completamente atmosfera dentro uno stadio e dentro uno spogliatoio. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ATLETICO MINEIRO-MIRASSOL CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA ATLETICO MINEIRO-MIRASSOL SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Dove vedere Atletico Mineiro-Mirassol in diretta TV ed in streaming LIVE

Gli utenti registrati su Bet365 avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Il momento delle due squadre

L’Atletico Mineiro continua a vivere una stagione piena di oscillazioni. La squadra di Belo Horizonte alterna buone prestazioni a improvvisi blackout che le hanno impedito di avvicinarsi stabilmente alle zone alte della classifica. Il recente pareggio contro il Botafogo ha lasciato la sensazione di una squadra ancora incompleta nella gestione delle partite, soprattutto quando deve controllare il ritmo senza lasciare spazi. Tuttavia il passaggio del turno in Copa do Brasil contro il Ceará, arrivato dopo una battaglia lunghissima ai rigori, potrebbe aver riportato fiducia e convinzione all’interno del gruppo. L’Atlético ha qualità offensive importanti, soprattutto quando riesce ad alzare il ritmo negli ultimi trenta metri. Mateo Cassierra resta il principale riferimento offensivo, mentre Bernard continua ad essere il giocatore incaricato di accendere fantasia e rifinitura tra le linee. Molto dipenderà anche dalla spinta di Renan Lodi e dalla capacità di Alan Franco di dare equilibrio in mezzo al campo.

Il Mirassol arriva invece in una situazione più complicata. La classifica inizia a diventare pesante e le sette sconfitte nelle ultime dieci gare raccontano chiaramente le difficoltà della squadra. Nonostante questo, il recente successo in Copa do Brasil contro il Red Bull Bragantino ha dato un po’ di ossigeno ad un ambiente che aveva bisogno di ritrovare fiducia. La squadra di Rafael Guanaes prova spesso a giocare un calcio ordinato e costruito, ma paga tantissimo gli errori difensivi nei momenti chiave delle partite. Anche contro la Chapecoense, nonostante il grande possesso palla, il Mirassol ha mostrato ancora limiti evidenti nella gestione delle transizioni. La sensazione è che il Mirassol proverà soprattutto a rimanere compatto e dentro la partita il più a lungo possibile, cercando poi di colpire negli spazi quando l’Atlético inevitabilmente aumenterà la pressione offensiva.

Le probabili formazioni di Atletico Mineiro-Mirassol

L’Atletico Mineiro dovrebbe confermare il proprio 4-2-3-1 offensivo. Alan Franco e Maycon avranno il compito di dare equilibrio davanti alla difesa, mentre sulla trequarti Bernard, Alan Minda e Tomás Cuello proveranno ad alimentare continuamente i movimenti di Cassierra. Grande attenzione anche alle sovrapposizioni di Renan Lodi sulla fascia sinistra.

Il Mirassol dovrebbe invece affidarsi ad un 4-2-3-1 più prudente e compatto. Neto Moura e José Aldo avranno il compito di schermare la zona centrale, mentre Carlos Eduardo e Alesson proveranno a sfruttare eventuali spazi in ripartenza. Davanti Edson Carioca sarà chiamato a dare profondità e fisicità contro la linea difensiva dell’Atlético.

Atletico Mineiro (4-2-3-1): Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso, Renan Lodi; Alan Franco, Maycon; Tomás Cuello, Alan Minda, Bernard; Mateo Cassierra.

Mirassol (4-2-3-1): Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado, Reinaldo; Jose Aldo, Neto Moura; Carlos Eduardo, Shaylon, Alesson; Edson Carioca.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ATLETICO MINEIRO-MIRASSOL CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA ATLETICO MINEIRO-MIRASSOL SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA