Atletico Mineiro-Recife: diretta TV e streaming LIVE del match

Non si ferma il calcio verdeoro con la sfida che andrà in scena nella nottata di mercoledì

Michele Massa 7 ottobre 2025 (modifica il 8 ottobre 2025 | 11:55)

Nonostante la pausa scende in campo anche il campionato brasiliano. Nella notte italiana ci sarà la sfida tra Atletico Mineiro e Sporting Recife. Con Bet365 puoi seguire la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come usufruire di questo servizio, continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Atletico Mineiro-Recife in diretta TV e in streaming LIVE — Vuoi seguire la partita in diretta senza perderti neanche un istante? La trasmissione live è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: ti basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e potrai accedere non solo al ricco palinsesto di eventi sportivi targato Bet365, ma anche a statistiche dettagliate e aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni momento della sfida.

Un’occasione imperdibile per vivere l’atmosfera della Serie A brasiliana ovunque ti trovi, direttamente dal tuo smartphone, tablet o computer. Registrati su Bet365, attiva il tuo conto e goditi la partita in streaming senza alcun costo aggiuntivo.

Il momento delle due squadre — L’Atlético Mineiro si trova attualmente al 15º posto in classifica con 29 punti, frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte. La formazione bianconera ha dimostrato una discreta solidità nelle partite giocate in casa, dove ha raccolto 5 successi, 5 pareggi e una sola sconfitta, confermandosi squadra difficile da battere davanti al proprio pubblico.

Sul fronte opposto, lo Sport Recife attraversa una stagione complicata: con 16 punti all’attivo, occupa l’ultima posizione in graduatoria. Il bilancio parla di 2 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte, con un reparto offensivo poco incisivo (solo 19 gol segnati) e una difesa spesso in difficoltà (38 reti subite).

Nell’ultimo confronto diretto tra le due formazioni, lo Sport Recife è riuscito a imporsi di misura per 1-0, un risultato che potrebbe avere un impatto psicologico significativo sulla prossima sfida. Le statistiche complessive, però, raccontano un’altra storia: nei cinque precedenti più recenti, l’Atlético Mineiro ha prevalso nella maggior parte degli incontri, dimostrando una certa superiorità.

Per quanto riguarda il momento di forma, le due squadre arrivano all’appuntamento in condizioni diverse. L’Atlético ha registrato 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare, mostrando qualche segnale di ripresa. Lo Sport Recife, invece, ha totalizzato 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta, un andamento altalenante che conferma le difficoltà nel trovare continuità di rendimento.

Le probabili formazioni di Atletico Mineiro-Recife — ATLETICO MINEIRO (3-4-2-1): Everson; Roman, Hugo, Alonso; Natanael, Franco, Igor Gomes, Guillherme; Bernard, Rony; Hulk.

SPORT RECIFE (4-4-2): Gabriel; Aderlan, Thyere, Ramon, Luan Candido; Ze Lucas, Rivera, Matheusinho, Hyoran; Lacerda, Romarinho.