Atletico Mineiro-Remo: dove vedere la partita in streaming gratis

La sfida tra Atlético Mineiro e Remo-PA, in programma giovedì 12 febbraio 2026, si inserisce come un passaggio significativo della terza giornata di Série A.

Il momento delle due squadre — I padroni di casa arrivano all’appuntamento occupando la tredicesima posizione in classifica, con un bottino di un solo punto conquistato nelle prime due gare, frutto di un pareggio e una sconfitta. Sul piano realizzativo l’Atlético Mineiro ha messo a segno due reti, incassandone tre, mentre il rendimento interno racconta di un pareggio e della necessità di alzare il livello delle prestazioni davanti ai propri tifosi all’Arena MRV.

Situazione ancora più delicata per il Remo-PA, che si presenta al match da fanalino di coda con un punto in classifica, ottenuto anch’esso attraverso un pareggio e una sconfitta. La squadra ha mostrato evidenti difficoltà in fase offensiva, riuscendo a segnare appena due gol, a fronte di quattro reti subite. Anche lontano da casa i numeri non sorridono al Remo, sconfitto nell’unica trasferta disputata finora.

A livello di precedenti, l’ultimo confronto diretto ha sorriso all’Atlético Mineiro, che si è imposto per 2-1, un risultato che potrebbe incidere positivamente sul morale dei padroni di casa. Più in generale, il bilancio storico è nettamente favorevole all’Atlético, vittorioso in entrambi i precedenti contro il Remo. Elementi che contribuiscono ad aumentare l’attesa per una partita dalle aspettative elevate.