Atletico Mineiro-San Paolo: diretta live e streaming gratis

Atlético Mineiro-San Paolo si gioca giovedì 19 marzo 2026 alle ore 00:00 all’Arena MRV

Stefano Sorce 18 marzo - 01:38

All’Arena MRV va in scena una sfida interessante del campionato brasiliano: Atletico Mineiro-San Paolo si affrontano giovedì 19 marzo 2026 alle ore 00:00 italiane. Un confronto tra due squadre con ambizioni diverse, ma con la stessa necessità di fare risultato.

Vuoi vedere Atletico Mineiro-San Paolo in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Atletico Mineiro-San Paolo sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Atletico Mineiro-San Paolo in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — L’Atlético Mineiro sta vivendo una fase complicata della stagione. La squadra occupa il 16° posto in classifica ed è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro il Vitória, nonostante un netto dominio nel possesso palla. Nelle ultime cinque partite sono arrivate solo due vittorie, segnale di una certa discontinuità. Il problema principale resta l’equilibrio tra attacco e difesa: i brasiliani segnano in media 1.4 gol a partita, ma ne subiscono quasi altrettanti, mostrando fragilità soprattutto nei momenti chiave del match.

Il San Paolo, invece, arriva in grande fiducia. La squadra è in piena corsa per il vertice della classifica e ha ottenuto quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Nell’ultimo turno è arrivato il successo per 2-1 contro il Bragantino, confermando un ottimo stato di forma. I paulisti si distinguono per un gioco equilibrato: segnano con continuità e mantengono una difesa molto solida, con una media di circa 0.5 gol subiti a partita.

Probabili formazioni di Atletico Mineiro-San Paolo — L’Atlético Mineiro dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, con Everson tra i pali e una linea difensiva composta da Saravia, Bruno Fuchs, Maurício Lemos e Guilherme Arana. In mediana agiranno Battaglia e Otávio, mentre sulla trequarti spazio a Zaracho, Igor Gomes e Paulinho alle spalle dell’unica punta Hulk.

Il San Paolo dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1. In porta Rafael, con Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington in difesa. A centrocampo agiranno Pablo Maia e Alisson, mentre sulla trequarti spazio a Lucas Moura, Luciano e Wellington Rato alle spalle dell’attaccante Calleri.

Atlético Mineiro (4-2-3-1): Everson; Saravia, Bruno Fuchs, M. Lemos, Arana; Battaglia, Otávio; Zaracho, Igor Gomes, Paulinho; Hulk.

San Paolo (4-2-3-1): Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Welington; Pablo Maia, Alisson; Lucas Moura, Luciano, W. Rato; Calleri.

Vuoi vedere Atletico Mineiro-San Paolo in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Atletico Mineiro-San Paolo sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA