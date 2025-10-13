L’ultimo scontro diretto tra le due formazioni risale al 21 giugno 2025, quando gli ospiti riuscirono a imporsi 2-1 sul campo dei padroni di casa

Stefano Sorce 13 ottobre - 23:30

Il 15 ottobre 2025 l’atmosfera sarà elettrica a Curitiba, dove alle 02:30 italiane (21:30 locali) andrà in scena l’incontro tra AtleticoParanaense e Avai allo storico stadio Arena da Baixada, valido per la Serie B brasiliana. Si prevede un duello intenso, con i padroni di casa leggermente favoriti dai bookmaker, che li considerano la squadra più solida tra le mura amiche. Con Bet365 puoi seguire la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Atletico Paranaense-Avai in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della B brasiliana comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Atletico Paranaense-Avai in diretta live.

Il momento delle due squadre — Il Paranaense arriva a questa sfida dopo una sconfitta per 2-1 sul campo del Remo Belem lo scorso 10 ottobre, risultato che ha rallentato la rincorsa ai piani alti della classifica. Nel corso della stagione, la formazione di Curitiba ha disputato 31 partite, collezionando 14 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte. Dal punto di vista offensivo, i numeri sono positivi: 44 gol segnati, con una media costante in casa. Tuttavia, la difesa ha mostrato qualche crepa, avendo subito 41 reti finora. L’allenatore ha chiesto maggiore concentrazione nei minuti finali, un punto debole emerso anche nelle ultime gare.

Dall’altra parte, l’Avai si presenta a Curitiba con un percorso equilibrato ma privo di continuità. In 31 partite giocate, i biancoblù hanno ottenuto 11 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte. L’attacco ha prodotto 39 reti, mentre la difesa si è dimostrata più solida rispetto a quella del Paranaense, con soli 33 gol subiti. La squadra di Florianopolis si distingue per la sua organizzazione tattica e la capacità di chiudere gli spazi in trasferta, ma spesso fatica a mantenere il ritmo per tutti i 90 minuti.

Le probabili formazioni di Atletico Paranaense-Avai — Atl. Paranaense (3-4-3): Santos, Dias, Tabares, Leo, Benavidez, Zapelli, Patrick, Fernando, Luiz Fernando, Viveros, Mendoza. Allenatore: Hellmann.

Avai (4-2-3-1): C.Augusto, Dg, Brock, J.Costa, Vinicius, Ze Ricardo, Jp, Mario Sergio, Gabriel, Vitor, Cleber. Allenatore: Ventura.