Audace Cerignola-Catania, settima giornata del Gruppo C di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 02:47)

Non solo Benevento-Trapani, tra le super-sfide del weekend del Girone C di Serie C spicca anche Audace Cerignola-Catania. Padroni di casa a centro classifica, reduci dall'impresa ottenuta in casa della Salernitana (2-3). Gli etnei, invece, dopo un inizio di stagione positiva hanno vanificato tutto ciò che di buono avevano raccolto a causa dei due pareggi e della sconfitta col Cosenza che ha rallentato la corsa dei rossoblu.

Audace Cerignola-Catania: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming — AUDACE CERIGNOLA CATANIA SERIE C DIRETTA LIVE STREAMING - Con Bet365 puoi seguire AudaceCerignola-Catania GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati subito su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Audace Cerignola-Catania in diretta streaming. La partita, in programma domenica 28 settembre alle ore 17:30, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.

Qui Audace Cerignola — L’Audace Cerignola si presenta alla sfida con il vento in poppa e con l’entusiasmo alle stelle dopo l’impresa clamorosa sul campo della Salernitana capolista, piegata con un 3-2 che ha fatto rumore in tutta la Serie C. Ora i gialloblù vogliono confermarsi “ammazza-grandi”, puntando al secondo successo di fila contro una big del girone.

Mister Maiuri non cambia la formula: difesa a tre con Todisco, Martinelli e Visentin a protezione di Greco, corsie affidate alla spinta di Russo e Cretella, mentre in mezzo dettano i tempi Bianchini e Vitale. La novità più attesa è Emmausso, uomo decisivo a Salerno con una doppietta da subentrato, ora pronto a partire titolare alle spalle della coppia Gambale-Cuppone, entrambi a segno nell’ultima uscita.

Qui Catania — Sul fronte opposto c’è un Catania ferito, che non può permettersi ulteriori passi falsi. Dopo il pesante 4-1 incassato col Cosenza e i successivi pareggi con Sorrento e Trapani, i rossazzurri devono dare una risposta concreta per restare agganciati al treno di vertice.

La certezza si chiama Cicerelli, leader tecnico e creativo, che agirà insieme a Lunetta (autore del gol contro il Trapani e favorito su Jimenez) alle spalle di Forte. In mediana, regia affidata all’esperienza di Di Tacchio, con Corbari leggermente avanti su Quaini per una maglia da titolare. Sulle fasce spazio alla spinta di Casasola e Celli, mentre in difesa il trio Ierardi-Di Gennaro-Pieraccini protegge i pali difesi da Dini.

Audace Cerignola-Catania, probabili formazioni — AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Visentin, Martinelli, Ligi; Todisco, Vitale, Bianchini, Paolucci, Russo; Emmausso, Cuppone. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Pieraccini; Casasola, Corbari, Aloi, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli; Forte. Allenatore: Domenico Toscano