Dove vedere Audace Cerignola-Giugliano in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Audace Cerignola-Giugliano: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 20:22)

Domani, domenica 22 marzo, scende in campo la Serie C. Il calendario propone diversi match avvincenti, tra questi c'è la sfida tra Audace Cerignola e Giugliano, valida per il Gruppo C e che avrà il fischio d'inizio alle 14:30. Scopri come guardare la partita in diretta tv e streaming live e continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre — La sfida di domenica mette di fronte due squadre che lottano per obiettivi profondamente diversi. L'Audace Cerignola occupa la settimana posizione in classifica e conta 48 punti: numeri che gli permettono di guardare positivamente ai playoff di categoria, provando anche a guadagnare una posizione migliore dato che il quarto posto è lontano otto punti. La compagine di casa si presenta alla sfida con una vittoria ottenuta contro il Sorrento, e tre partite vinte nelle ultime cinque.

Dall'altro lato c'è il Giugliano, invischiato nella lotta salvezza. La formazione campana è diciassettesima in classifica ed è in piena zona play-out, ma dista pochi punti dai gradini che gli permetterebbe di salvarsi. Il Sorrento, quindicesimo, ne conta trentatré, mentre i Tigrotti trentuno. Una vittoria potrebbe rivelarsi un importante scatto ed il trend di risultati permette di essere fiduciosi. Il Giugliano ha infatti vinto due delle ultime tre partite disputate.

Le probabili formazioni di Audace Cerignola-Giugliano — Le due compagini scendono in campo con lo stesso modulo. La formazione di Maiuri si affida a D'Orazio e Gambale in attacco, mentre i riferimenti offensivi del Giugiano saranno Caldore e Balde.

Audace Cerignola (3-5-2): Iliev; Todisco, Martinelli, Gasbarro; Parlato, Paolucci, Cretella, Ruggiero, Russo L.; D’Orazio, Gambale. All. Maiuri

Giugliano (3-5-2): Greco; Marchisano, Zammarini, Justiniano; Broh, Prado, Vaglica, D'Avino, Cester; Caldore, Balde. All. Tatomir.