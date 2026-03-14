Non perdere Audace Cerignola-Sorrento: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 17:32)

Domenica 15 marzo lo Stadio Domenico Monterisi ospiterà la sfida tra Audace Cerignola e Sorrento, gara valida per il campionato di Serie C. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 17:30 e mette di fronte due squadre che arrivano all’appuntamento con obiettivi e momenti di forma differenti.

Hai tre possibilità per vedere Audace Cerignola-Sorrento in streaming gratis

Dove vedere Audace Cerignola-Sorrento in diretta TV e streaming gratis — Audace Cerignola-Sorrento sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Audace Cerignola-Sorrento sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Nel match di andata l’Audace Cerignola era riuscito a imporsi in trasferta con il punteggio di 2-1. In quell’occasione furono decisive le reti di Martinelli e Gambale. La formazione pugliese, stavolta, arriva a questa sfida con risultati altalenanti lontano da casa: nelle ultime due trasferte sono infatti arrivate sconfitte contro l'Atalanta Under 23 e la Cavese. Il rendimento cambia però sensibilmente tra le mura amiche, dove il Cerignola ha raccolto ben 13 punti nelle ultime cinque partite disputate davanti ai propri tifosi.

Il Sorrento occupa attualmente la quattordicesima posizione in classifica e deve guardarsi alle spalle: il margine sulla zona playout è di appena due punti. La squadra campana attraversa inoltre un momento complicato, essendo reduce da tre sconfitte consecutive contro Benevento, Latina e Cosenza.

Le probabili formazioni di Audace Cerignola-Sorrento — L’Audace Cerignola dovrebbe presentarsi con il 3-5-2, puntando in attacco sulla coppia formata da D’Orazio e Gambale, già decisivo nella partita del girone d'andata. Il Sorrento dovrebbe rispondere con lo stesso modulo, affidando le chiavi dell'attacco a Sabbatani e D'Ursi.

Audace Cerignola (3-5-2): Iliev; Gasbarro, Martinelli, Cocorocchio; Parlato, Paolucci, Cretella, Vitale, Russo; D'Orazio, Gambale. Allenatore: Pasquale Maiuri.

Sorrento (3-5-2): Del Sorbo; Colombini, Solcia, Fusco; Portanova, Potenza, Cuccurullo, Capelli, Crecco; Sabbatani, D’Ursi. Allenatore: Massimo Conte.