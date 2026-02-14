Lo streaming gratis della gara di campionato Augsburg-Heidenheim: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 09:02)

La Bundesliga propone una sfida pesante in chiave salvezza alla WWK Arena, dove Augsburg e Heidenheim si affrontano domenica 15 febbraio alle ore 15:30. I padroni di casa sono tredicesimi con 22 punti e cercano di allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa, mentre gli ospiti occupano l’ultimo posto in classifica con 13 punti e arrivano a questo match con l’obbligo di fare risultato. Una partita che, per l’Heidenheim, vale quasi come una finale anticipata.

Hai tre possibilità per guardare Augsburg-Heidenheim in streaming gratis:

Dove vedere Augsburg-Heidenheim in diretta TV e streaming LIVE — La partita è visibile in diretta streaming sulle piattaforme Sisal, Lottomatica e Goldbet. Dopo l’accesso al proprio conto, è possibile seguire l’incontro dal palinsesto live senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo o effettuando una puntata. Le piattaforme offrono anche statistiche in tempo reale per seguire l’andamento della gara azione dopo azione.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere il conto attivo

Cercare Augsburg-Heidenheim nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — L’Augsburg, tredicesimo a quota 22 punti, vive una stagione altalenante ma con margini di crescita. La squadra allenata da Sandro Wagner punta a sfruttare il fattore campo per ottenere tre punti fondamentali e dare continuità al proprio cammino, facendo leva su intensità e aggressività nella fase centrale della gara.

L’Heidenheim, ultimo con 13 punti, è chiamato a una reazione immediata. La formazione di Frank Schmidt fatica a trovare continuità di risultati e rendimento, ma in partite come questa ha l’occasione di riaprire i giochi salvezza, puntando su compattezza e spirito di sacrificio.

Le probabili formazioni di Augsburg-Heidenheim — L’Augsburg dovrebbe confermare il 3-4-3, modulo che garantisce equilibrio difensivo e soluzioni offensive sugli esterni, con un tridente rapido e mobile pronto a sfruttare gli spazi concessi dagli avversari.

L’Heidenheim risponde con lo stesso 3-4-3, puntando su una struttura compatta e su ripartenze veloci. L’obiettivo sarà restare ordinati dietro e colpire nei momenti chiave del match.

Augsburg (3-4-3): Dahmen, Jakic, Matsima, Banks, Fellhauer, Massengo, Rexhbecaj, Giannoulis, Rieder, Saad, Komur. Allenatore: Sandro Wagner

Heidenheim (3-4-3): Ramaj, Keller, Mainka, Gimber, Busch, Niehuess, Dorsch, Fohrenbach, Honsak, Beck, Pieringer. Allenatore: Frank Schmidt