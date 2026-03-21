Augsburg-Stoccarda: come vedere gratuitamente il match di Bundesliga

Stoccarda favorito ma chiamato a superare un test complicato in trasferta. L’Augsburg si affida al fattore campo per restare competitivo

Stefano Sorce 21 marzo - 16:41

Chiudere il weekend non è mai banale, soprattutto quando in campo ci sono due squadre che arrivano con sensazioni opposte. Domenica 22 marzo 2026, alle ore 19:30, la WWK Arena ospita Augsburg-Stoccarda, una sfida che può sembrare sbilanciata ma che nasconde più insidie di quanto dicano le quote.Da una parte una squadra solida in casa, dall’altra una delle più in forma del campionato. E nei posticipi, spesso, succede qualcosa in più.

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Momento delle due squadre — L’Augsburg arriva da un piccolo stop dopo un periodo positivo. Le sconfitte contro Lipsia e Borussia Dortmund hanno rallentato la corsa, ma non cancellano quanto fatto nelle settimane precedenti. La squadra di Baum è in una zona di classifica “scomoda”: non abbastanza vicina all’Europa, ma nemmeno totalmente al sicuro. Il vero punto di forza resta il rendimento interno: otto risultati utili consecutivi alla WWK Arena, un dato che cambia completamente il peso di questa partita.

Lo Stoccarda, invece, è in piena corsa Champions. Il successo contro il Lipsia ha dato una spinta enorme, confermando una squadra solida, organizzata e concreta. Il momento è positivo, ma il calendario non concede pause. Servono continuità e risultati anche in trasferte complicate come questa. E poi c’è Undav, in stato di grazia: cinque partite consecutive a segno, un riferimento costante per l’attacco.

Probabili formazioni di Augsburg-Stoccarda — L’Augsburg dovrebbe confermare il 3-4-2-1, cercando compattezza e ripartenze. Dahmen tra i pali, con Banks, Schlotterbeck e Zesiger a guidare la difesa.Sugli esterni Fellhauer e Giannoulis daranno ampiezza, mentre Jakić e Massengo avranno il compito di gestire il centrocampo. Sulla trequarti Rieder e Claude-Maurice agiranno alle spalle di Ribeiro.

Lo Stoccarda risponderà con un 3-4-1-2 più offensivo, costruito per sfruttare le qualità dei suoi attaccanti. Nubel in porta, difesa con Jeltsch, Jaquez e Hendriks.In mezzo Karazor e Stiller garantiranno equilibrio, con Fuhrich e Assignon sulle fasce. El Khannouss agirà tra le linee a supporto della coppia Demirovic-Undav, con quest’ultimo in grande forma.

Augsburg (3-4-2-1): Dahmen; Banks, Schlotterbeck, Zesiger; Fellhauer, Jakić, Massengo, Giannoulis; Rieder, Claude-Maurice; Ribeiro.

Stoccarda (3-4-1-2): Nubel; Jeltsch, Jaquez, Hendriks; Assignon, Karazor, Stiller, Fuhrich; El Khannouss; Demirovic, Undav.

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