Augusta-Wolfsburg, sesta giornata di Bundesliga: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 4 ottobre - 01:27

Tra le gare del sabato di Bundesliga c'è anche quella della WWK Arena, Augusta-Wolfsburg, con calcio d'inizio fissato alle ore 15:30. Una partita che mette di fronte due squadre in difficoltà, entrambe affamate di punti e vogliose di invertire la rotta: padroni di casa invischiati in zona retrocessione, ospiti a caccia di conferme per risalire la classifica.

Qui Augusta — L’FC Augusta arriva alla sfida col Wolfsburg in evidente difficoltà: sono appena 3 i punti conquistati nelle prime cinque giornate dalla squadra allenata da Sandro Wagner. Una squadra che nonostante si sia fatta apprezzare in attacco (otto reti all'attivo), non ha brillato allo stesso modo in difesa, incassando già 12 reti, 6 delle quali tra le mura amiche dove sono arrivate due ko in altrettante sfide disputate.

Qui Wolfsburg — Dall’altra parte, il Wolfsburg di Paul Simonis è stato protagonista fin qui di un avvio interlocutorio: 5 punti in classifica, frutto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. I “Lupi” hanno mostrato maggiore solidità rispetto all’Augusta, incassando solo 7 reti, ma la continuità è ancora lontana.

Augusta-Wolfsburg, probabili formazioni — WOLFSBURG(4-2-3-1): Grabara; Fischer, Jenz, Koulierakis, Maehle; Arnold, Vini; Skov Olesn, Majer, Wimmer; Amoura. Allenatore: Paul Simonis.

AUGUSTA (3-4-2-1): Dahmen; Matsima, Schlotterbeck, Zesiger; Wolf, Jakić, Massengo, Giannoulis; Rieder, Claude-Maurice; Komur. Allenatore: Sandro Wagner