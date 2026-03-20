In Ligue 1 va in scena una sfida importante in chiave salvezza: Auxerre-Brest , in programma sabato 21 marzo alle ore 19:00. L’ Auxerre occupa la sedicesima posizione con 36 punti, mentre il Brest è sedicesimo con 19 punti e cerca una vittoria per provare a rientrare nella lotta per restare nella massima serie.

Dove vedere Auxerre-Brest in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire anche statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori durante il match.