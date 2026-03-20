In Ligue 1 va in scena una sfida importante in chiave salvezza: Auxerre-Brest, in programma sabato 21 marzo alle ore 19:00. L’Auxerre occupa la sedicesima posizione con 36 punti, mentre il Brest è sedicesimo con 19 punti e cerca una vittoria per provare a rientrare nella lotta per restare nella massima serie.
La diretta streaming
Auxerre-Brest diretta tv live e formazioni: dove vedere lo streaming gratis
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Il momento delle due squadre—
L’Auxerre, allenato da Christophe Pelissier, si presenta con un 5-4-1 piuttosto compatto, pensato per garantire solidità difensiva e ripartenze rapide. Sinayoko sarà il riferimento offensivo, supportato dagli inserimenti di Osman e Owusu dalle corsie laterali. Con 36 punti, i padroni di casa vogliono allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa della classifica.
Il Brest guidato da Eric Roy risponde con un 4-2-3-1 offensivo. Del Castillo, Mboup ed Edimbe agiranno alle spalle dell’unica punta Ajorque, mentre Magnetti e Chotard avranno il compito di dare equilibrio alla manovra a centrocampo. Con 19 punti, gli ospiti cercano un risultato importante per provare a riaprire la corsa salvezza.
Le probabili formazioni di Auxerre-Brest—
Le due squadre dovrebbero affrontarsi con approcci tattici differenti: l’Auxerre punterà sulla compattezza difensiva e sulle ripartenze, mentre il Brest proverà a costruire gioco e sfruttare la qualità dei suoi trequartisti per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.
Auxerre (5-4-1): Leon, Mensah, Akpa, Sierralta, Senaya, Casimir, Namaso, Danois, Owusu, Osman, Sinayoko. Allenatore: Christophe Pelissier
Brest (4-2-3-1): Majecki, Locko, Coulibaly, Diaz, Lala, Magnetti, Chotard, Mboup, Del Castillo, Edimbe, Ajorque. Allenatore: Eric Roy
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