Auxerre-Le Havre: streaming gratis, diretta TV e probabili formazioni

Auxerre-Le Havre: dove vederla gratis su Bet365, analisi completa, probabili formazioni della sfida salvezza di Ligue 1 del 26 ottobre 2025

Stefano Sorce 25 ottobre - 23:51

Match delicatissimo nella lotta salvezza di Ligue 1: allo Stade de l’Abbé-Deschamps, domenica 26 ottobre 2025 alle 17:15, l’Auxerre ospita il Le Havre. Guarda Auxerre-Le Havre GRATIS in streaming live su Bet365!

Dove vedere Auxerre-Le Havre in diretta streaming gratis su Bet365 — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida della Ligue1 comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Auxerre-Le Havre in diretta live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il tuo conto o effettua una scommessa

Cerca Auxerre-Le Havre sul palinsesto

Come arrivano le due squadre — La squadra di Pellissier sta attraversando un periodo complicato: solo una vittoria nelle prime otto giornate e una classifica pericolosa che la vede appena sopra il penultimo posto. Il pari per 2-2 contro il Rennes ha però riportato un po’ di fiducia e ha evidenziato una reazione caratteriale. Il tecnico ritrova quasi tutta la rosa a disposizione, elemento prezioso in una fase così delicata della stagione. Servirà una prestazione coraggiosa per ritrovare i tre punti davanti al proprio pubblico.

Momento difficile anche per il club più antico di Francia: zero vittorie da cinque partite e crollo verticale in classifica dopo il durissimo 6-2 incassato dal Marsiglia. Digard punta su carattere e mentalità, ma la squadra concede ancora troppo e fatica a mantenere la concentrazione nei 90 minuti. Molte assenze pesanti non facilitano la situazione, con diversi uomini chiave non ancora recuperati.

Le Probabili formazioni di Auxerre-Le Havre — L’Auxerre dovrebbe confermare Léon in porta, con una difesa numerosa composta da Casimir, Senaya, Sierralta, Akpa e Mensah schierati per garantire maggiore protezione. In mezzo, Sinayoko, Owusu, Danois e Namaso avranno il compito di spezzare il gioco avversario e sostenere l’unico riferimento offensivo Mara, chiamato a inventarsi qualcosa con pochi palloni giocabili.

Il Le Havre potrebbe presentarsi con Diaw tra i pali, Nego, Sanganté, Youté e Zouaoui in difesa a quattro. In regia ci saranno Ndiaye e Touré, mentre la trequarti sarà affidata a Doucouré, Soumaré e Kechta dietro alla punta Samatta, che dovrà sfruttare ogni occasione utile in area.

Auxerre (5-4-1): Léon; Casimir, Senaya, Sierralta, Akpa, Mensah; Sinayoko, Owusu, Danois, Namaso; Mara. Allenatore: Pellissier.

Le Havre (4-2-3-1): Diaw; Nego, Sanganté, Youté, Zouaoui; Ndiaye, Touré; Doucouré, Soumaré, Kechta; Samatta. Allenatore: Digard.

Non perdere Auxerre-Le Havre IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Ligue1 comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.