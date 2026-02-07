Lo streaming gratis della gara di campionato Auxerre-Paris FC: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 10:52)

Il Girone di Ligue 1 propone domenica 8 febbraio alle ore 17:15 la sfida tra Auxerre e Paris FC, un confronto diretto importante in chiave salvezza. L’Auxerre, diciassettesimo con 13 punti, è chiamato a fare risultato per uscire dalla zona calda della classifica, mentre il Paris FC, quattordicesimo a quota 21, cerca continuità per allontanarsi definitivamente dalle posizioni a rischio. Gli otto punti di distanza non chiudono il discorso, rendendo la gara aperta e delicata.

Hai tre possibilità per guardare Auxerre-Paris FC in streaming gratis:

Dove vedere Auxerre-Paris FC in diretta TV e in streaming LIVE — La partita Auxerre-Paris FC è visibile in diretta streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente avere un conto attivo per accedere alla visione dell’incontro e seguire il match con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomat ica o Goldbet

Avere un conto attivo

CercareAuxerre-Paris FC nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — L’Auxerre sta vivendo una stagione complicata, con soli 13 punti raccolti finora. La squadra di Christophe Pelissier punta soprattutto sulla compattezza e sull’equilibrio difensivo, cercando di sfruttare al massimo le partite casalinghe per invertire il trend e rientrare in corsa salvezza.

Il Paris FC, quattordicesimo con 21 punti, arriva a questa sfida con maggiore serenità. La formazione di Stephane Gilli ha mostrato una discreta solidità complessiva e una buona capacità di gestione delle gare, elementi che possono risultare decisivi anche in trasferta.

Le probabili formazioni di Auxerre-Paris FC — L’Auxerre dovrebbe affidarsi al 5-4-1, un assetto pensato per garantire copertura difensiva e limitare gli spazi, provando poi a colpire in ripartenza con gli esterni e gli inserimenti dalla linea mediana.

Il Paris FC risponde con il 4-3-3, modulo che assicura ampiezza e soluzioni offensive sugli esterni, mantenendo equilibrio a centrocampo per controllare il ritmo della partita.

Auxerre (5-4-1): Leon, Mensah, Akpa, Sierralta, Senaya, Casimir, Namaso, Danois, Owusu, Osman, Sinayoko. Allenatore: Christophe Pelissier

Paris FC (4-3-3): Nkambadio, Smet, Otavio, Mbow, Traoré, Camara, Melou, Lopez, Simon, Krasso, Kebbal. Allenatore: Stephane Gilli