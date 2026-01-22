Auxerre-PSG live: streaming gratis e diretta TV del match di Ligue 1

Segui Auxerre-PSG in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Ligue 1

La 19esima giornata di Ligue 1 francese si apre col match dell'Abbè-Deschamps fra l'Auxerre penultimo in classifica e il PSG secondo. Una gara sulla carta che dovrebbe avere un solo padrone a meno di clamorosi ribaltoni di pronostico. La sfida si gioca venerdì 23 gennaio alle ore 20.

In questa preview ti spieghiamo le 3 possibilità per vedere il match:

Dove vedere Auxerre-PSG in diretta TV e streaming gratis — Auxerre-PSG sarà offerto in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforma che trasmettono in diretta i principali eventi di calcio a livello mondiale, inclusa tutta la Ligue 1 francese. Il live del match è visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Il match sarà anche disponibile in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Auxerre-PSG in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Auxerre-PSG nella sezione Live Streaming.

Auxerre-PSG, anticipo della 19esima giornata di Ligue 1 — Nel girone di andata l'Auxurre ha totalizzato solo 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 12 sconfitte con una quota salvezza già distante 6 punti. Nello scorso weekend i bianco azzurri sono caduti in casa della capolista Lens per 1-0.

Il PSG viaggia a -1 dal Lens primo in classifica. I parigini hanno un ruolino di marcia di 13 vinte, 3 pareggiate e 2 perse e con 40 goal segnati sono l'attacco più prolifico del campionato. Nel turno precedenti i ragazzi di Luis Enrique hanno vinto 3-0 in casa contro il Lille. Il PSG non perde contro l'Auxerre dal 2011.

Le probabili formazioni di Auxerre-PSG — Auxerre che scende in campo sol 5-3-2: Leon in porta; Sy, Senaya, Diomande, Akpa e Oppegard in difesa; Ahmada, Danois e Matondo in mediana; Sinayoko e Casimir in attacco. PSG che risponde col 4-3-3: Chevalier fra i pali; Zabarnyi, Marquinhos, Pacho e Mendes in difesa; Mayulu, Vitinha e Zaire a centrocampo; Doue, Dembele e Kvaratshkelia in avanti.

AUXERRE (5-3-2-) - Leon in porta; Sy, Senaya, Diomande, Akpa e Oppegard in difesa; Ahmada, Danois e Matondo in mediana; Sinayoko e Casimir. All. Pellissier

PSG (4-3-3) - Chevalier fra i pali; Zabarnyi, Marquinhos, Pacho e Mendes in difesa; Mayulu, Vitinha e Zaire a centrocampo; Doue, Dembele e Kvaratshkelia. All. Luis Enrique