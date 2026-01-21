Ad Avellino arriva la capolista Victoria Libertas Pesaro per il primo turno infrasettimanale del 2026, una sfida che mette di fronte ambizioni opposte ma la stessa fame di conferme. I biancoverdi dell’Unicusano cercano riscatto dopo lo stop di Torino e puntano sul fattore campo per provare a rallentare la corsa della squadra più continua del campionato. Pesaro, dal canto suo, si presenta forte di una classifica solida e di un’identità tecnica ben definita, costruita su difesa, fisicità e controllo del ritmo.
Avellino-Pesaro: dove vedere la Serie A2 in Streaming e in Tv
Qui Avellino—
L’Avellino Basket dovrà alzare il livello soprattutto sul piano dell’intensità e della lotta a rimbalzo, cercando di correre in campo aperto e sfruttare il talento offensivo di Lewis, Mussini e Chandler per restare agganciata alla partita. Avellino sa che davanti al proprio pubblico, se riuscirà a sporcare il ritmo e a restare compatta per quaranta minuti, può trasformare la partita in una battaglia vera.
Qui Pesaro—
La VL Pesaro arriva al DelMauro con certezze profonde: una difesa organizzata, un pivot di riferimento sotto canestro e un asse Tambone–Miniotas capace di fare la differenza nei momenti chiave. La maggiore solidità e l’esperienza degli ospiti li rendono favoriti, dovranno evitare cali di tensione.
