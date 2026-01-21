derbyderbyderby streaming Avellino-Pesaro: dove vedere la Serie A2 in Streaming e in Tv

Diretta Tv e Streaming Gratis

Avellino-Pesaro: dove vedere la Serie A2 in Streaming e in Tv

Avellino-Pesaro: dove vedere la Serie A2 in Streaming e in Tv - immagine 1
Avellino-Pesaro: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A2 su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Ad Avellino arriva la capolista Victoria Libertas Pesaro per il primo turno infrasettimanale del 2026, una sfida che mette di fronte ambizioni opposte ma la stessa fame di conferme. I biancoverdi dell’Unicusano cercano riscatto dopo lo stop di Torino e puntano sul fattore campo per provare a rallentare la corsa della squadra più continua del campionato. Pesaro, dal canto suo, si presenta forte di una classifica solida e di un’identità tecnica ben definita, costruita su difesa, fisicità e controllo del ritmo.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Avellino-Pesaro:

  • Guarda ora Avellino-Pesaro GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Avellino-Pesaro in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Avellino-Pesaro, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    • Avellino-Pesaro: dove vedere la Serie A2 in Streaming e in Tv

    —  

    AVELLINO PESARO SERIE A2 DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Avellino-Pesaro in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

    Partite in streaming live
    Partite in streaming live

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

    Live Streaming
    Live Streaming

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

    streaming live
    Streaming Live Gratis

    Come accedere allo streaming

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet e Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Avellino-Pesaro sul palinsesto Sisal, GoldBet e Lottomatica

    • Qui Avellino

    —  

    L’Avellino Basket dovrà alzare il livello soprattutto sul piano dell’intensità e della lotta a rimbalzo, cercando di correre in campo aperto e sfruttare il talento offensivo di Lewis, Mussini e Chandler per restare agganciata alla partita. Avellino sa che davanti al proprio pubblico, se riuscirà a sporcare il ritmo e a restare compatta per quaranta minuti, può trasformare la partita in una battaglia vera.

    Qui Pesaro

    —  

    La VL Pesaro arriva al DelMauro con certezze profonde: una difesa organizzata, un pivot di riferimento sotto canestro e un asse Tambone–Miniotas capace di fare la differenza nei momenti chiave. La maggiore solidità e l’esperienza degli ospiti li rendono favoriti, dovranno evitare cali di tensione.

  • Guarda ora Avellino-Pesaro GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Avellino-Pesaro in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Avellino-Pesaro, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    • Leggi anche
    Olympique Marsiglia-Liverpool, dove vedere il match in tv e streaming LIVE
    Slavia Praga-Barcellona, dove vedere la partita in streaming e diretta tv

    © RIPRODUZIONE RISERVATA