AZ Alkmaar-Excelsior streaming gratis: dove vederla in TV

AZ Alkmaar-Excelsior si gioca mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 20:00 all’AFAS Stadion. I padroni di casa cercano una reazione dopo il cambio in panchina, mentre l’Excelsior lotta per allontanarsi dalla zona retrocessione

AZ Alkmaar-Excelsior apre il programma di recupero dell’Eredivisie con una sfida che arriva in un momento delicatissimo per entrambe. Si gioca mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 20:00 all’AFAS Stadion, con i padroni di casa reduci dal cambio in panchina e alla ricerca di una scossa immediata. Dall’altra parte l’Excelsior arriva ad Alkmaar con l’obiettivo chiaro di allontanarsi dalla zona retrocessione e strappare punti pesanti in chiave salvezza.

Il momento delle due squadre — L’AZ Alkmaar vive giorni complicati. Il club ha deciso di esonerare Maarten Martens dopo la sconfitta per 3-1 contro lo Zwolle, una decisione arrivata nonostante la clamorosa impresa in Coppa d’Olanda, dove i biancorossi avevano travolto l’Ajax con un incredibile 6-0, trascinati dalla tripletta di Troy Parrott. Un exploit che però non è bastato a mascherare un andamento altalenante in campionato. Nelle ultime uscite sono arrivati ko pesanti contro Zwolle e Fortuna Sittard, con ben sette gol subiti, pareggi contro Jagiellonia e Go Ahead Eagles e una sofferta vittoria per 1-0 contro il Volendam. Risultati che raccontano di una squadra capace di creare ma fragile dietro. Ora in panchina c’è Leeroy Echteld, chiamato a portare ordine e stabilità in una squadra che occupa l’ottavo posto e ha bisogno di ritrovare continuità per non perdere contatto con la zona europea.

Situazione diversa per l’Excelsior, che naviga nelle zone basse della classifica e lotta per restare in Eredivisie. L’ultimo 2-2 contro il Telstar ha allungato leggermente la striscia positiva, ma la stagione resta piena di alti e bassi. Il pesantissimo 5-1 subito a Eindhoven contro il PSV ha mostrato i limiti difensivi della squadra, ma non sono mancati colpi importanti come le vittorie contro Zwolle e soprattutto l’incredibile successo per 2-1 sul campo dell’Ajax. La squadra di Ruben den Uil alterna buone prove a passaggi a vuoto, ma resta viva nella corsa salvezza. Serviranno però punti anche lontano da casa, dove spesso l’Excelsior fatica a trovare continuità.

Le probabili formazioni di Az-Excelsior — Con Echteld in panchina, l’AZ dovrebbe affidarsi al 4-3-3. Tra i pali spazio a Owusu-Oduro, difesa composta da De Wit, Goes, Penetra e Chavez. In mezzo al campo agiranno Koopmeiners, Smit e Sin, mentre in attacco il tridente dovrebbe vedere Patati e Jensen ai lati di Parrott, riferimento centrale.

Den Uil dovrebbe rispondere con lo stesso sistema. In porta Van Gassel, difesa con Zagra, Widell, Meissen e Bronkhorst. A centrocampo Yegoian, Hartjes e Naujoks, mentre davanti spazio a Hansson, Fernandes e Bergraaf.

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, De Wit, Goes, Penetra, Chavez, Koopmeiners, Smit, Sin, Patati, Jensen, Parrott.

Excelsior: Van Gassel, Zagra, Widell, Meissen, Bronkhorst, Yegoian, Hartjes, Naujoks, Hansson, Fernandes, Bergraaf.