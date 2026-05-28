Dove vedere Bahia-Botafogo in diretta tv e streaming gratis

Bahia e Botafogo si affrontano sabato 30 maggio alle 22:30 in una sfida molto importante per la classifica del Brasileirao. Il match si giocherà all’Arena Fonte Nova di Salvador e mette di fronte due squadre che puntano a rientrare stabilmente nelle posizioni valide per le competizioni continentali. Non perdere nemmeno un minuto della sfida: scopri come seguire la partita, gratuitamente in diretta tv e streaming live, continuando a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

Il momento delle due squadre è completamente diverso. Il Bahia, allenato da Rogério Ceni, attraversa una fase molto complicata della stagione e non riesce più a trovare continuità nei risultati. La formazione di Salvador è infatti reduce da una lunga serie senza vittorie tra campionato e coppe, con l’ultimo successo che risale ancora al mese di aprile contro il Mirassol. Il Botafogo invece arriva alla sfida in crescita. La squadra guidata dal tecnico Carvalho ha ritrovato fiducia nelle ultime settimane grazie a diversi risultati positivi che le hanno permesso di riavvicinarsi alle zone alte della graduatoria. Nelle ultime uscite sono arrivate importanti vittorie che hanno rilanciato le ambizioni del club, deciso a rientrare stabilmente nella corsa per un posto nella prossima Copa Libertadores.

Le probabili formazioni di Bahia-Botafogo

Il Bahia scende in campo con un dinamico 4-3-3, con una batteria offensiva composta da Ademir, José e Pulga. Il Botafogo, che parte favorito per questo avvincente match, risponderà con un 4-2-3-1 in cui il principale riferimento offensivo sarà Cabral, coadiuvato da Rodriguez, Montoro e Villalba.

Bahia (4-3-3): Paulo; Gomez, Duarte, Kanu, Borduchi; Lucas, Erick, Ribeiro; Ademir, José, Pulga. Allenatore: Rogério Ceni.

Botafogo (4-2-3-1): Neto; Telles, Justino, Ferraresi, Vitinho; Huguinho, Medina; Rodriguez, Montoro, Villalba; Cabral. Allenatore: Carvalho.

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