Torna lo spettacolo del calcio brasiliano con Bahia-Cruzeiro. Una partita che promette gol e spettacolo, che andrà in scena il prossimo martedì 16 settembre alle ore 01:00.
Bahia-Cruzeiro: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming Live
Scopriamo dove vedere il match tra Bahia-Cruzeiro in programma il 16 settembre alle ore 01.00. Il match sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Il momento delle due squadre—
Il Bahia ha avuto un buon andamento nelle recenti partite, con 3 vittorie, sebbene abbia subito 2 sconfitte nelle ultime 5 gare. L'ultimo incontro ha visto una sconfitta per 0-2 contro il Fluminense RJ, che ha evidenziato alcune lacune difensive. Con un totale di 28 gol segnati e 22 subiti, la formazione di Rogério Mücke Ceni dovrà migliorare la propria difesa per ottenere risultati migliori. Tuttavia, il fattore campo potrebbe rivelarsi un vantaggio per Bahia, che ha dimostrato una solida performance nelle partite casalinghe.
Il Cruzeiro arriva a questo incontro dopo una serie di risultati impressionanti, avendo ottenuto 4 vittorie nelle ultime 5 gare, con l'ultima affermazione per 2-0 contro l'Atlético Mineiro. La squadra di José Leonardo Nunes Alves Sousa Jardim vanta un attacco potente, con 35 gol segnati e solo 15 subiti, il che la rende una delle formazioni più temute della Serie A. Inoltre, il loro bilancio in trasferta, con 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, dimostra che sono capaci di fare risultato ovunque.
Le probabili formazioni di Bahia-Cruzeiro—
BAHIA (4-2-3-1): Ronaldo, Luciano, Ramos, David Duarte, Gilberto; Jean Lucas, Acevedo, Kayky, Ribeiro, Araujo, José.
CRUZEIRO (4-2-3-1): Cassio, William, Fabricio Bruno, Villalba, Kaiki; Romero, Silva, Christian, Matheus Pereira, Wamberto, Kaio Jorge.
