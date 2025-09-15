Bahia-Cruzeiro: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming Live

Il momento delle due squadre

Il Bahia ha avuto un buon andamento nelle recenti partite, con 3 vittorie, sebbene abbia subito 2 sconfitte nelle ultime 5 gare. L'ultimo incontro ha visto una sconfitta per 0-2 contro il Fluminense RJ, che ha evidenziato alcune lacune difensive. Con un totale di 28 gol segnati e 22 subiti, la formazione di Rogério Mücke Ceni dovrà migliorare la propria difesa per ottenere risultati migliori. Tuttavia, il fattore campo potrebbe rivelarsi un vantaggio per Bahia, che ha dimostrato una solida performance nelle partite casalinghe.