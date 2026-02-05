Bahia-Fluminense: come vederla gratis in streaming

Bahia-Fluminense si gioca il 5 febbraio 2026 alla Fonte Nova

Giovedì 5 febbraio 2026, con calcio d’inizio alle 23:00 italiane, l’Arena Fonte Nova di Salvador ospita una delle partite più interessanti della seconda giornata di Brasileirão Série A: Bahia-Fluminense. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento a punteggio pieno, dopo aver vinto all’esordio con lo stesso risultato (2-1), e cercano continuità per restare agganciate al gruppo di testa.

Il momento delle due squadre — Il Bahia sta vivendo una fase di grande fiducia e compattezza. Il successo all’esordio contro il Corinthians non è stato soltanto una vittoria pesante per la classifica, ma un segnale di crescita mentale. Andare sotto nel punteggio, reagire con personalità e portare a casa i tre punti nonostante l’inferiorità numerica ha rafforzato ulteriormente l’autostima del gruppo. La squadra di Salvador gioca con un’idea chiara: ritmo alto, aggressività sugli esterni e capacità di colpire nei momenti chiave. La striscia di risultati positivi nel 2026 ha consolidato un’identità offensiva ben definita, che trova nel pubblico della Fonte Nova un alleato fondamentale. In casa, il Bahia riesce quasi sempre a segnare e a imporre il proprio ritmo, costringendo gli avversari a rincorrere.

Il Fluminense arriva a Salvador con un profilo più silenzioso ma estremamente solido. Le vittorie contro Grêmio e Botafogo hanno confermato una squadra matura, capace di controllare le partite e di soffrire quando serve. Il Flu non ha bisogno di accelerare subito: preferisce studiare l’avversario, abbassare i ritmi iniziali e crescere con il passare dei minuti. Il dato più evidente è la gestione delle gare: i primi tempi sono spesso bloccati, con grande attenzione alla fase difensiva, mentre nella ripresa emergono qualità tecniche e lucidità nelle scelte offensive. In trasferta, il Fluminense ha dimostrato di saper reggere ambienti difficili, mantenendo ordine e compattezza anche sotto pressione. C’è inoltre un fattore storico da non sottovalutare: i precedenti sorridono ai carioca, che negli anni hanno spesso avuto la meglio su Bahia. Un dettaglio che può incidere sul piano mentale, soprattutto nei momenti di equilibrio.

Le probabili formazioni di Bahia-Fluminense — Bahia (4-3-3): Ronaldo; Gilberto, Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba; Nico Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga, Willian José.

Fluminense (4-3-3): Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Renê; Nonato, Martinelli, Lucho Acosta; Kevin Serna, John Kennedy, Canobbio.

