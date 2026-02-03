Banfield-Estudiantes: streaming gratis e diretta live

Banfield ed Estudiantes de Río Cuarto si affrontano nella terza giornata della Liga Profesional argentina in una sfida tra due squadre ancora a caccia della prima vittoria stagionale.

La terza giornata della Liga Profesional argentina propone una sfida delicata e già pesante in chiave classifica: mercoledì 5 febbraio 2026 Banfield-Estudiantes de Río Cuarto si sfidano allo Stadio Florencio Sola. Entrambe le squadre sono ancora a caccia della prima vittoria stagionale, rendendo il confronto cruciale per indirizzare l’avvio di campionato.

Dove vedere Banfield-Estudiantes in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — L’inizio di stagione del Banfield è stato tutt’altro che brillante. La sconfitta per 1-0 contro il Sarmiento dello scorso 30 gennaio ha confermato le difficoltà offensive di una squadra che, dopo due giornate, non è ancora riuscita a trovare continuità. Il bilancio attuale parla chiaro: zero vittorie, un pareggio e una sconfitta, con una media di 0,5 gol segnati e 1 gol subito a partita. L’attacco fatica a creare occasioni pulite, mentre la fase difensiva riesce comunque a tenere la squadra in partita, evitando passivi pesanti.

Per l’Estudiantes de Río Cuarto il ritorno nella massima serie argentina rappresenta una sfida complessa ma stimolante. I biancorossi hanno mostrato buona organizzazione difensiva, ma l’impatto offensivo con la categoria resta un problema evidente. Dopo lo 0-0 all’esordio contro l’Argentinos Juniors e la sconfitta di misura per 1-0 contro il Tigre, la squadra si presenta a questa trasferta con lo stesso ruolino del Banfield: zero vittorie, un pareggio e una sconfitta. La differenza sta nei numeri offensivi, ancora più severi: zero gol segnati in due partite.

Le probabili formazioni — Il Banfield dovrebbe presentarsi con un undici molto compatto, pensato prima di tutto per non concedere spazi. In porta spazio a Sanguinetti, protetto da una linea difensiva prudente guidata da Insúa e Maldonado al centro, con Coronel e Soto sugli esterni. A centrocampo Ríos e Cabrera avranno il compito di schermare la difesa e dare equilibrio, mentre Bisanz agirà in una posizione più avanzata per collegare i reparti. In attacco fiducia a Giménez, supportato da Rivera e Cruz, chiamati più al sacrificio che alla pura finalizzazione.

L’Estudiantes de Río Cuarto dovrebbe rispondere con un assetto altrettanto ordinato, orientato alla solidità. Olivera sarà confermato tra i pali, con una retroguardia attenta composta da Fontana e Cainelli al centro, affiancati da Bottino e Benavídez sulle corsie. In mezzo al campo Antonini e González garantiranno copertura, mentre Talpone avrà licenza di inserirsi. Davanti spazio a un tridente mobile con Ferreira riferimento centrale, supportato da Caino e Sepúlveda, incaricati di sfruttare eventuali ripartenze.

BANFIELD: Sanguinetti; Coronel, Insúa, Maldonado, Soto; Bisanz, Ríos, Cabrera; Rivera, Giménez, Cruz.

ESTUDIANTES RÍO CUARTO: Olivera; Bottino, Fontana, Cainelli, Benavídez; Antonini, González, Talpone; Caino, Ferreira, Sepúlveda.

