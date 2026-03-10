Banfield-Gimnasia: streaming gratis del match e diretta live

La partita tra Banfield e Gimnasia, valida per la Primera División argentina, si giocherà l’11 marzo 2026 alle ore 21:30 allo stadio Florencio Sola di Banfield

Allo stadio Florencio Sola si affrontano due squadre che cercano punti importanti per risalire la classifica della Primera División argentina. Banfield-Gimnasia scenderanno in campo l’11 marzo 2026 alle ore 21:30, in una partita che si preannuncia molto equilibrata visto il distacco minimo tra le due squadre in classifica.

Dove vedere Banfield-Gimnasia in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Banfield arriva alla sfida con fiducia dopo aver conquistato due vittorie consecutive in casa, l’ultima delle quali contro l’Aldosivi con il risultato di 2-0. Una gara giocata con grande concretezza nonostante il basso possesso palla (35%), con Lautaro Gómez decisivo grazie a una doppietta. Il rendimento recente del Taladro resta comunque altalenante: nelle ultime dieci partite di campionato ha ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, segnando mediamente un gol a partita.

Il Gimnasia arriva invece dal pareggio per 2-2 contro il Tigre, una partita combattuta in cui sono andati a segno Enzo Martínez e Marcelo Torres. La squadra di La Plata ha alternato risultati positivi e negativi negli ultimi turni: il bilancio delle ultime dieci gare è di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. In classifica la situazione resta molto ravvicinata: il Gimnasia è 16º con 11 punti, mentre il Banfield segue 18º con 10 punti.

Probabili formazioni di Banfield-Gimnasia — Il Banfield dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, con Sanguinetti tra i pali; difesa composta da López García, Arboleda, Meriano e Abraham. A centrocampo Gómez, Villegas, Pais e Piñero, mentre la coppia offensiva sarà formata da Perrotta e Méndez.

Il Gimnasia dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1, con Insfrán in porta; linea difensiva composta da Steimbach, Giampaoli, Martínez e Silva Torrejón. In mediana Miramón e Max, mentre sulla trequarti Barros Schelotto, Fernández e Panaro supporteranno l’unica punta Torres.

Banfield (4-4-2): Sanguinetti; López García, Arboleda, Meriano, Abraham; Gómez, Villegas, Pais, Piñero; Perrotta, Méndez.

Gimnasia (4-2-3-1): Insfrán; Steimbach, Giampaoli, Martínez, Silva Torrejón; Miramón, Max; Barros Schelotto, Fernández, Panaro; Torres.

