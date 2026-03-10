Allo stadio Florencio Sola si affrontano due squadre che cercano punti importanti per risalire la classifica della Primera División argentina. Banfield-Gimnasia scenderanno in campo l’11 marzo 2026 alle ore 21:30, in una partita che si preannuncia molto equilibrata visto il distacco minimo tra le due squadre in classifica.
La diretta streaming
Banfield-Gimnasia: streaming gratis del match e diretta live
Dove vedere Banfield-Gimnasia in diretta tv e streaming—
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Il momento delle due squadre—
Il Banfield arriva alla sfida con fiducia dopo aver conquistato due vittorie consecutive in casa, l’ultima delle quali contro l’Aldosivi con il risultato di 2-0. Una gara giocata con grande concretezza nonostante il basso possesso palla (35%), con Lautaro Gómez decisivo grazie a una doppietta. Il rendimento recente del Taladro resta comunque altalenante: nelle ultime dieci partite di campionato ha ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, segnando mediamente un gol a partita.
Il Gimnasia arriva invece dal pareggio per 2-2 contro il Tigre, una partita combattuta in cui sono andati a segno Enzo Martínez e Marcelo Torres. La squadra di La Plata ha alternato risultati positivi e negativi negli ultimi turni: il bilancio delle ultime dieci gare è di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. In classifica la situazione resta molto ravvicinata: il Gimnasia è 16º con 11 punti, mentre il Banfield segue 18º con 10 punti.
Probabili formazioni di Banfield-Gimnasia—
Il Banfield dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, con Sanguinetti tra i pali; difesa composta da López García, Arboleda, Meriano e Abraham. A centrocampo Gómez, Villegas, Pais e Piñero, mentre la coppia offensiva sarà formata da Perrotta e Méndez.
Il Gimnasia dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1, con Insfrán in porta; linea difensiva composta da Steimbach, Giampaoli, Martínez e Silva Torrejón. In mediana Miramón e Max, mentre sulla trequarti Barros Schelotto, Fernández e Panaro supporteranno l’unica punta Torres.
Banfield (4-4-2): Sanguinetti; López García, Arboleda, Meriano, Abraham; Gómez, Villegas, Pais, Piñero; Perrotta, Méndez.
Gimnasia (4-2-3-1): Insfrán; Steimbach, Giampaoli, Martínez, Silva Torrejón; Miramón, Max; Barros Schelotto, Fernández, Panaro; Torres.
