Banfield-Racing: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Banfield-Racing in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 13 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 03:06)

Il 9 febbraio 2026, alle ore 21:15, si terrà la sfida tra Banfield e Racing come parte della Liga Profesional argentina.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Banfield-Racing in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Serie A argentina.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo che consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto completo di live streaming gratis di SISAL

Vuoi conoscere tutto il programma live streaming di GOLDBET? Clicca sull'immagine

Se clicchi sull'immagine avrei accesso a centinaia di streaming gratis ogni settimana su LOTTOMATICA

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Banfield-Racing nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — Il Banfield ha dimostrato finora una buona solidità tra le mura amiche. In questa stagione, davanti ai propri tifosi, la squadra è rimasta imbattuta: un pareggio per 1-1 contro Huracán e una vittoria sofferta ma preziosa per 2-1 contro Estudiantes de Río Cuarto. Risultati che raccontano una squadra organizzata e competitiva in casa.

Il problema, però, emerge lontano dal proprio stadio. Le sconfitte esterne contro Belgrano de Córdoba e Sarmiento de Junín hanno evidenziato un rendimento altalenante e una certa difficoltà nel mantenere continuità. Non a caso, Banfield occupa attualmente l’11ª posizione nella Liga Profesional, con un bilancio di una vittoria, un pareggio e due sconfitte.

Dall’altra parte troviamo il Racing Club, reduce da un avvio di stagione decisamente complicato. Tre sconfitte consecutive avevano acceso più di un campanello d’allarme, ma l’ultima partita ha segnato una svolta importante. La vittoria per 2-1 contro Argentinos Juniors, firmata dai gol di Conechny e Solari, ha restituito ossigeno e fiducia all’ambiente di Avellaneda.

Quel successo non ha solo migliorato la classifica, ma ha soprattutto risollevato il morale della squadra. Il Racing è ora 13º, con una vittoria e tre sconfitte, una media di 1,3 gol segnati e 2,0 subiti a partita: numeri che raccontano una squadra ancora in costruzione, ma finalmente in ripresa.