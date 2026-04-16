La sfida tra Barcellona e Bayern Monaco arriva all’ultima giornata di Eurolega con un peso specifico molto diverso per le due squadre, ma con un livello di tensione che resta comunque alto. Al Palau Blaugrana si incrociano infatti esigenze opposte: da una parte chi deve salvare il proprio finale di stagione, dall’altra chi vuole continuare a dimostrare di essere molto più pericoloso di quanto dica la classifica. Guarda ora Barcellona-Bayern GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Barcellona-Bayern Streaming e Diretta LIVE: dove vedere l’Eurolega in TV
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Come accedere allo streaming:—
Qui Barcellona—
Il Barcellona si presenta a questo appuntamento con 20 vittorie in 37 gare e un decimo posto che rappresenta una frenata evidente rispetto alle aspettative di qualche mese fa. Il momento è delicato, perché la squadra catalana arriva da tre sconfitte consecutive, ultima quella sul campo del Monaco (93-86), un dato che non è solo numerico ma anche indicativo di un calo sia fisico che mentale. Proprio per questo la gara contro il Bayern diventa fondamentale: non solo per la classifica, ma per ritrovare certezze in vista del play-in.
Qui Bayern Monaco—
Il Bayern Monaco, al contrario, si avvicina alla partita senza più obiettivi di classifica, ma con un’inerzia completamente diversa. Il record di 17-20 non racconta il momento attuale dei tedeschi, che sono reduci da quattro vittorie consecutive e da prestazioni offensive molto produttive.
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