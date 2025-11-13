Barcellona e Virtus Bologna si affrontano al Palau Blaugrana in una delle partite più attese dell’11ª giornata di Eurolega. I catalani vogliono continuità dopo il colpo a Monaco, scopri come vederla gratis su Bet365

Stefano Sorce 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 18:10)

La serata di Eurolega si accende al Palau Blaugrana, dove il Barcellona attende la Virtus Bologna per una sfida che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre, ma con spirito e ambizioni molto differenti. Venerdì 14 novembre alle 20:30 i riflettori saranno puntati soprattutto sulle Vu Nere, chiamate a confermarsi dopo il convincente successo ottenuto contro l’Anadolu Efes, un risultato che ha rimesso in moto la stagione europea degli emiliani dopo un periodo di flessione. Guarda ora Barcellona-Bologna GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Il momento delle due squadre — Il Barcellona, dal canto suo, continua a vivere una stagione divisa in due: zoppicante in Liga ACB, dove nelle prime sei giornate sono arrivate appena due vittorie, decisamente più solido e concreto in Eurolega, competizione nella quale i blaugrana hanno raccolto sei successi nelle prime dieci gare. La vittoria di mercoledì sul campo del Bayern Monaco ha rappresentato un passo importante per ritrovare fiducia: un sofferto 75-74 che ha confermato la crescita della formazione catalana e la centralità di alcuni dei suoi uomini chiave. Tra questi spicca Tornike Shengelia, grande ex della partita, protagonista con punti, leadership e la solita completezza tecnica. Accanto a lui hanno brillato Satoransky, Willy Hernangomez e Will Clyburn, tutti saliti di tono nei momenti decisivi della sfida bavarese.

Se il Barcellona cerca continuità, la Virtus Bologna arriva in Catalogna con il morale decisamente alto. Gli uomini di Dusko Ivanovic hanno ritrovato brillantezza sia in campionato, dove sono in testa a braccetto con Brescia grazie a quattro vittorie consecutive, sia in Europa, dove il successo per 99-89 contro l’Efes ha dato un segnale forte. Una prestazione convincente, costruita sulle accelerazioni di Carsen Edwards, dominante con 21 punti e 4 assist, e sulle giocate solide di Smailagic, autore di 17 punti nella notte bolognese. Da non sottovalutare, inoltre, l’energia di Diouf e la ritrovata concretezza di Vildoza, sempre più inserito nel sistema bianconero.

I probabili quintetti base di Barcellona-Bologna — Barcellona: Shengelia, Parra, Vesely, Punter, Satoransky. Coach: Orellana.

Bologna: Vildoza, Edwards, Diouf, Jallow, Smailagic. Coach: Ivanovic.

