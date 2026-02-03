Barcellona-Fenerbahce: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

Barcellona-Fenerbahce: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 01:42)

Barcellona–Fenerbahce è uno scontro di altissima fascia europea, una partita che ha il peso specifico delle notti che contano. Al Palau Blaugrana va in scena una sfida tra due roster costruiti per vincere, con ambizioni dichiarate di vertice e identità tecniche molto diverse. Da un lato il talento e l’organizzazione catalana, dall’altro la squadra più continua del momento.

Il Barcellona punta sulla spinta del proprio palazzetto e su una pallacanestro fatta di letture e ritmo controllato; il Fenerbahce arriva invece con fiducia e solidità, pronto a imporre fisicità e pressione difensiva.

Qui Barcellona — Il Barcellona si presenta con un cammino positivo (16 vittorie su 25 gare), ma reduce da uno stop pesante contro l’Olympiakos che ha rallentato la corsa e acceso qualche campanello d’allarme. Lontano da casa sono emerse difficoltà contro squadre molto fisiche, mentre tra le mura amiche il rendimento sale: più fluidità offensiva, migliori percentuali e maggiore controllo del ritmo. La reazione davanti al proprio pubblico è la priorità assoluta.

Qui Fenerbahce — Il Fenerbahce, invece, vive una fase di forma eccellente: primo posto solitario, 17 successi e solo 7 sconfitte, con una serie aperta di vittorie che ha consolidato certezze e gerarchie. L’ultimo derby vinto nettamente ha confermato una difesa aggressiva e organizzata, capace di togliere linee di gioco agli avversari. I turchi arrivano in Catalogna con grande fiducia e con l’obiettivo di rafforzare il primato, consapevoli di essere, oggi, la squadra da battere.

