Barcellona-Girona in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Barcellona-Girona streaming gratis su Bet365: probabili formazioni, analisi e tanto altro del derby catalano di Liga del 18 ottobre 2025.

Stefano Sorce 17 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 00:03)

Sabato 18 ottobre 2025, al Camp Nou di Barcellona andrà in scena un derby catalano ricco di tensione tra Barcellona e Girona, valido per la nona giornata di Liga.I blaugrana cercano riscatto dopo la pesante sconfitta di Siviglia, mentre il Girona, galvanizzato dal successo contro il Valencia, vuole confermare la ripresa. Guarda ora Barcellona-Girona GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Barcellona-Girona in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5€, permette di accedere non solo alla partita Barcellona-Girona inclusa nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Un’ottima opportunità per seguire il derby del Camp Nou comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Barcellona-Girona in diretta live. Vi informiamo che la partita sarà visibile anche su Dazn e sulla relativa applicazione.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa

Cerca Barcellona-Girona sul palinsesto di Bet365

Un’occasione perfetta per seguire gratuitamente la sfida di Liga con statistiche e dati in tempo reale.

Come arrivano le due squadre al match — Il Barcellona vive un momento complicato. Dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro il Siviglia, i blaugrana hanno collezionato il secondo ko consecutivo tra campionato e Champions League. Il tecnico Hansi Flick non ha nascosto la delusione nel post partita. Gli infortuni, tuttavia, restano una costante: Yamal, Raphinha, Fermin, Gavi, J. Garcia e Ter Stegen sono ancora ai box. L’allenatore tedesco dovrà affidarsi ai senatori per rilanciare la squadra, puntando sulla classe di Pedri e De Jong in mediana, sulla fantasia di Olmo e Ferran Torres, e sulla coppia offensiva Rashford-Lewandowski, chiamata a rispondere presente.

Dall’altra parte il Girona arriva con morale opposto. Dopo un inizio difficile, la formazione di Míchel ha trovato 4 punti nelle ultime 2 gare, culminate con la vittoria per 2-1 sul Valencia. Il Direttore Generale Quique Carcel ha ribadito pieno appoggio al tecnico. L’uomo del momento è senza dubbio Vanat, il giovane centravanti ucraino che ha segnato in due gare consecutive e sta dimostrando di poter raccogliere l’eredità di Stuani. Assenti Frances e Martín, entrambi squalificati, ma il modulo resterà il 3-4-3, con Witsel in regia e Martinez e Asprilla sugli esterni pronti a spingere.