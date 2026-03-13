La sfida di Eurolega tra Barcelona e Hapoel Tel Aviv rappresenta uno degli incontri più interessanti della trentunesima giornata della competizione. In campo scendono infatti due squadre coinvolte nella lotta per le posizioni che garantiscono l’accesso alla fase finale del torneo. Il match si preannuncia equilibrato, con i catalani che proveranno a sfruttare il fattore campo per rilanciare le proprie ambizioni, mentre la formazione israeliana punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.
Diretta Tv e Streaming gratis
Barcellona-Hapoel Tel Aviv: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Eurolega:
Barcellona-Hapoel Tel Aviv: dove vedere l'Eurolega in Streaming e in Tv—
BARCELLONA HAPOEL TEL AVIV EUROLEGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Barcellona-Hapoel Tel Aviv in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Qui Barcellona—
Il Barcellona arriva a questo appuntamento in un momento complicato della stagione. I blaugrana occupano attualmente l’ottavo posto con un bilancio di 17 vittorie e 13 sconfitte, restando comunque pienamente in corsa per i playoff.
Tuttavia la squadra spagnola sta attraversando un periodo negativo dal punto di vista dei risultati: nelle ultime cinque gare di Eurolega sono arrivate quattro sconfitte, compresa l’ultima battuta d’arresto in trasferta contro l’Olimpia Milano. L’unico successo recente è stato ottenuto nel derby spagnolo contro il Baskonia, ma per restare stabilmente nella zona che conta sarà fondamentale ritrovare continuità.
Qui Hapoel Tel Aviv—
Situazione diversa, ma comunque non priva di difficoltà, per l’Hapoel Tel Aviv. La formazione israeliana occupa attualmente il quinto posto in classifica e, pur avendo ancora alcune partite da recuperare, si trova in piena zona playoff, che garantirebbe l’accesso diretto ai quarti di finale.
L’Hapoel si presenta alla sfida dopo la convincente vittoria ottenuta contro l’Olimpia Milano sul campo neutro, successo che ha interrotto una serie negativa di quattro sconfitte consecutive. La squadra guidata da Dimitrios Itoudis punta quindi a dare continuità al risultato dell’ultimo turno per rafforzare ulteriormente la propria posizione nella parte alta della graduatoria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA