Barcellona-Levante, Liga: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Segui Barcellona-Levante in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Liga
La domenica pomeriggio di Liga, nello specifico quella del 25esimo turno, mette di fronte Barcellona e Levante, due formazioni con obiettivi totalmente opposti viste le rispettive posizioni in classifica. La partita del Camp Nou è prevista per sabato 22 febbraio alle ore 16,15. Leggi l'articolo per scoprire come seguire la gara senza costi aggiuntivi.

Guarda Barcellona-Levante in streaming live gratis SISAL

Dove vedere Barcellona-Levante in diretta TV e streaming gratis

Barcellona-Levante sarà in diretta streaming gratis su SISAL la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Liga spagnola. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con una scommessa effettuata e un saldo attivo, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per scoprire l'intero palisesto di live streaming gratis di SISAL

Live Streaming
Live Streaming

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Barcellona-Levante in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi al tuo conto SISAL

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Barcellona-Levante nella sezione Live Streaming.

    • La preview di Barcellona-Levante

    Dopo mesi al primo posto il Barcellona è stato scavalcato in classifica dal Real Madrid a causa dell'inaspettato ko per 2-1 di settimana scorsa in casa del Girona. I numeri dei catalani restano comunque ottimi: 58 punti, frutto 19 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte grazie anche al miglior attacco del torneo con 64 reti all'attivo.

    Posizione a specchio per il Levante che invece è penultima in classifica con soli 18 punti, già 7 in meno rispetto al quartultimo posto. I valenciani arriva da 3 ko di fila (ultima dei quali nel recupero contro il Villarreal) che ha portato il ruolino di marcia a 4 vinte, 6 pareggiate e 14 perse con 24 goal segnati e 41 subiti. Lo scorso agosto a campi invertiti successo all'ultimo minuto del Barcellona capace di recuperare dallo 0-2.

    Barcellona-Levante, Liga: dove vederla in streaming gratis e diretta TV- immagine 3
    La salvezza comincia a essere un miraggio per il Levante (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

    Le probabili formazioni di Barcellona-Levante

    Modulo 4-3-3 per il Barcellona: J.Garcia in porta; Kounde, Cubarsi, E.Garcia, Balde in difesa; Bernal, De Jong e Olmo a centrocampo; Yamal, Lewandowski e Raphina in attacco. Levante che risponde col 4-2-3-1: Ryan portiere; Toljan, Dela, Matturro e Sanchez difensori; Olasagasti e  Raghouber a fare da diga; Tunde, Alvarez e Romero a supporto di Etta.

    BARCELLONA (4-3-3) - J.Garcia; Kounde, Cubarsi, E.Garcia, Balde; Bernal, De Jong e Olmo; Yamal, Lewandowski e Raphina. All. Flick

    LEVANTE (4-2-3-1) - Ryan; Toljan, Dela, Matturro e Sanchez; Olasagasti e Raghouber; Tunde, Alvarez e Romero; Etta. All. Gomes

    Non perdere l’occasione di seguire Barcellona-Levante in diretta streaming gratis su SISAL

