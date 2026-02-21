Barcellona-Levante, Liga: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Segui Barcellona-Levante in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Liga

Redazione Derby Derby Derby 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 15:13)

La domenica pomeriggio di Liga, nello specifico quella del 25esimo turno, mette di fronte Barcellona e Levante, due formazioni con obiettivi totalmente opposti viste le rispettive posizioni in classifica. La partita del Camp Nou è prevista per sabato 22 febbraio alle ore 16,15. Leggi l'articolo per scoprire come seguire la gara senza costi aggiuntivi.

Dove vedere Barcellona-Levante in diretta TV e streaming gratis — Barcellona-Levante sarà in diretta streaming gratis su SISAL la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Liga spagnola. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con una scommessa effettuata e un saldo attivo, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per scoprire l'intero palisesto di live streaming gratis di SISAL

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Barcellona-Levante in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto SISAL

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Barcellona-Levante nella sezione Live Streaming.

La preview di Barcellona-Levante — Dopo mesi al primo posto il Barcellona è stato scavalcato in classifica dal Real Madrid a causa dell'inaspettato ko per 2-1 di settimana scorsa in casa del Girona. I numeri dei catalani restano comunque ottimi: 58 punti, frutto 19 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte grazie anche al miglior attacco del torneo con 64 reti all'attivo.

Posizione a specchio per il Levante che invece è penultima in classifica con soli 18 punti, già 7 in meno rispetto al quartultimo posto. I valenciani arriva da 3 ko di fila (ultima dei quali nel recupero contro il Villarreal) che ha portato il ruolino di marcia a 4 vinte, 6 pareggiate e 14 perse con 24 goal segnati e 41 subiti. Lo scorso agosto a campi invertiti successo all'ultimo minuto del Barcellona capace di recuperare dallo 0-2.

Le probabili formazioni di Barcellona-Levante — Modulo 4-3-3 per il Barcellona: J.Garcia in porta; Kounde, Cubarsi, E.Garcia, Balde in difesa; Bernal, De Jong e Olmo a centrocampo; Yamal, Lewandowski e Raphina in attacco. Levante che risponde col 4-2-3-1: Ryan portiere; Toljan, Dela, Matturro e Sanchez difensori; Olasagasti e Raghouber a fare da diga; Tunde, Alvarez e Romero a supporto di Etta.

BARCELLONA (4-3-3) - J.Garcia; Kounde, Cubarsi, E.Garcia, Balde; Bernal, De Jong e Olmo; Yamal, Lewandowski e Raphina. All. Flick

LEVANTE (4-2-3-1) - Ryan; Toljan, Dela, Matturro e Sanchez; Olasagasti e Raghouber; Tunde, Alvarez e Romero; Etta. All. Gomes