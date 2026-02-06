derbyderbyderby streaming Barcellona-Mallorca live di Liga: streaming gratis, orario e diretta TV

Barcellona-Mallorca live di Liga: streaming gratis, orario e diretta TV

Barcellona-Mallorca live di Liga: streaming gratis, orario e diretta TV - immagine 1
Il sabato pomeriggio di Liga ci propone un interessante Barcellona-Mallorca, match della 23esima giornata che la capolista non può sbagliare. I catalani infatti ospitano  la quattordicesima forza del campionato davanti al pubblico del Camp Nou. Calcio d'inizio previsto il 7 febbraio alle ore 16,15.

Dove vedere Barcellona-Mallorca in diretta TV e streaming gratis

—  

Barcellona-Mallorca visibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA. Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Barcellona-Mallorcain diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

    • Barcellona-Mallorca, come arrivano le due squadre al match

    —  

    Il Barcellona è primo in classifica con 55 punti, uno solo in più del Real Madrid. I blaugrana hanno un ruolino di marcia di 18 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte e vantano il miglior attacco con 60 reti segnati a fronte di 23 subite. Nello scorso weekend vittoria per 3-1 in casa dell'Elche con reti di Yamal, Torres e Rashford.

    Il Mallorca è 14esimo in graduatoria ma vista la classifica molto corta ha solo 2 punti di vantaggio dalla zona retrocessione. La squadra delle Baleari viaggia a 6 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte con 28 reti all'attivo e 34 al passivo. Il Mallorca ha raccolto 6 punti nelle ultime 3 giornate e arriva dal largo successo 4-1 sul Siviglia. Nel match giocato nel girone di andata lo scorso agosto facile 3-0 del Barcellona a campi invertiti.

    Barcellona-Mallorca live di Liga: streaming gratis, orario e diretta TV- immagine 5
    MALLORCA, SPAIN - AUGUST 16: Frenkie de Jong of FC Barcelona is challenged by Dani Rodriguez of RCD Mallorca during the LaLiga EA Sports match between RCD Mallorca and FC Barcelona at Estadio de Son Moix on August 16, 2025 in Mallorca, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

    Le probabili formazioni di Barcellona-Mallorca

    —  

    Il Barcellona scende in campo col 4-2-3-1: J.Garcia in porta; Kounde, E.Garcia, Cubardi e Balde in difesa; De Jong e Olmo a fare da filtro mentre Yamal, Fermin e Rashford giocheranno alle spalle di Torres. Il Mallorca risponde  con modulo speculare: Roman fra i pali; Maffeo, Valjent, Lopez e Mojica in difesa;  Mascarell e Samu in mediana; Sanchez, Darder e Virgili a supporto di Muriqi.

    BARCELLONA (4-2-3-1) - J.Garcia; Kounde, E.Garcia, Cubardi, Balde; De Jong, Olmo; Yamal, Fermin, Rashford;Torres. All. Flick

    MALLORCA (4-2-3-1) - Roman; Maffeo, Valjent, Lopez, Mojica;  Mascarell, Samu; Sanchez, Darder, Virgili. All. Arrasate

