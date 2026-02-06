Barcellona-Mallorca live di Liga: streaming gratis, orario e diretta TV

Segui Villarreal-Real Madrid in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Liga

Redazione Derby Derby Derby 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 18:28)

Il sabato pomeriggio di Liga ci propone un interessante Barcellona-Mallorca, match della 23esima giornata che la capolista non può sbagliare. I catalani infatti ospitano la quattordicesima forza del campionato davanti al pubblico del Camp Nou. Calcio d'inizio previsto il 7 febbraio alle ore 16,15.

Barcellona-Mallorca, come arrivano le due squadre al match — Il Barcellona è primo in classifica con 55 punti, uno solo in più del Real Madrid. I blaugrana hanno un ruolino di marcia di 18 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte e vantano il miglior attacco con 60 reti segnati a fronte di 23 subite. Nello scorso weekend vittoria per 3-1 in casa dell'Elche con reti di Yamal, Torres e Rashford.

Il Mallorca è 14esimo in graduatoria ma vista la classifica molto corta ha solo 2 punti di vantaggio dalla zona retrocessione. La squadra delle Baleari viaggia a 6 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte con 28 reti all'attivo e 34 al passivo. Il Mallorca ha raccolto 6 punti nelle ultime 3 giornate e arriva dal largo successo 4-1 sul Siviglia. Nel match giocato nel girone di andata lo scorso agosto facile 3-0 del Barcellona a campi invertiti.

Le probabili formazioni di Barcellona-Mallorca — Il Barcellona scende in campo col 4-2-3-1: J.Garcia in porta; Kounde, E.Garcia, Cubardi e Balde in difesa; De Jong e Olmo a fare da filtro mentre Yamal, Fermin e Rashford giocheranno alle spalle di Torres. Il Mallorca risponde con modulo speculare: Roman fra i pali; Maffeo, Valjent, Lopez e Mojica in difesa; Mascarell e Samu in mediana; Sanchez, Darder e Virgili a supporto di Muriqi.

BARCELLONA (4-2-3-1) - J.Garcia; Kounde, E.Garcia, Cubardi, Balde; De Jong, Olmo; Yamal, Fermin, Rashford;Torres. All. Flick

MALLORCA (4-2-3-1) - Roman; Maffeo, Valjent, Lopez, Mojica; Mascarell, Samu; Sanchez, Darder, Virgili. All. Arrasate