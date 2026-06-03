La sfida dei quarti di finale dei playoff della Liga ACB tra Barcellona e Murcia si gioca giovedì 4 giugno alle ore 19:00. Un confronto molto atteso tra una delle principali favorite per il titolo e una squadra che ha dimostrato durante la stagione di poter competere contro chiunque. In palio c’è un posto nelle semifinali del campionato spagnolo. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Barcellona arriva a questo appuntamento con grande esperienza e una delle rose più complete del panorama europeo. La formazione blaugrana punterà su qualità, fisicità e gestione dei possessi per indirizzare la serie e sfruttare il fattore campo.

Il Murcia, invece, proverà a confermare quanto di buono mostrato durante la stagione. La squadra ospite cercherà di giocare con intensità e aggressività, puntando su organizzazione e spirito di sacrificio per mettere in difficoltà gli avversari.

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Il momento delle due squadre

Il

cercherà di imporre il proprio ritmo attraverso qualità ed esperienza, provando a controllare il match fin dalle prime battute.

Il Murcia proverà invece a giocare con energia e intensità, cercando di restare agganciato alla partita e sfruttare ogni opportunità per sorprendere i favoriti.

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