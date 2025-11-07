Barcellona-Real Madrid, nona giornata di Eurolega: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis su Bet365

L’Eurolega 2025/2026 entra nel vivo con uno dei duelli più iconici e attesi del basket continentale: Barcellona contro Real Madrid. Venerdì 7 novembre, il Palau Blaugrana sarà teatro del nono turno della competizione, in una sfida che va ben oltre la classifica. Quando le due regine di Spagna si incrociano, il palcoscenico si trasforma: rivalità, orgoglio e storia si fondono in 40 minuti di pura intensità cestistica. Scopri come seguire la sfida di Eurolega Barcellona-Real Madrid GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365

Qui Barcellona — Il Barça si presenta al Clasico con il vento in poppa e un morale in costante crescita. Le vittorie su Olimpia Milano (74-72) e Partizan Belgrado (76-78) hanno restituito fiducia e solidità a una squadra che sta finalmente trovando la propria identità sotto la guida di un gruppo compatto e disciplinato. Difesa attenta, ritmo controllato e una gestione lucida dei momenti chiave hanno reso i blaugrana una formazione temibile, capace di soffrire ma anche di colpire con freddezza chirurgica. E davanti al pubblico del Palau, il fattore campo può diventare un’arma potentissima.

Qui Real Madrid — Dopo una mini-crisi di tre sconfitte consecutive, il Real Madrid ha rialzato la testa nel modo più convincente possibile, travolgendo il Fenerbahce 84-58. Un successo netto che ha ridato entusiasmo e ritmo a una squadra abituata a dominare ma che aveva smarrito compattezza e fluidità. I Blancos ora cercano continuità: serviranno solidità difensiva e controllo dei rimbalzi per resistere alla pressione catalana e imporre il proprio gioco in transizione. Con giocatori esperti e talento a disposizione, il Real arriva al Clasico con la chiara intenzione di dimostrare che il peggio è ormai alle spalle.

I probabili quintetti di Barcellona-Real Madrid — BARCELLONA, probabile rooster titolare: Clyburn, Shengelia, Keita, Punter, Marcos.

REAL MADRID, probabile rooster titolare: Lyles, Hezonja, Tavares, Abalde, Maledon

