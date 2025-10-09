Ritorna il fascino della EuroLega. La manifestazione di basket più competitiva d'Europa è iniziata da appena due giornate, ma il calendario della terza offre già un ricco numero di partite interessanti. Tra queste, quella in programma tra Barcellona e Valencia domani alle 20:30. La partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Lo streaming live
Barcellona-Valencia, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis
EuroLega, Barcellona-Valencia: diretta tv e streaming LIVE del match—
La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.
Il momento di forma delle due squadre—
L'EuroLega è iniziata da troppo poco tempo per iniziare già a parlare di momento di forma delle due squadre. Infatti, in questa sede possiamo limitarci a sfogliare le prime prestazioni offerte dalle due squadre. Il Barcellona nella massima competizione europea ha guadagnato due punti in due partite, vincendo contro il Panathinaikos e perdendo contro l'Hapoel Tel-Aviv. In patria, invece, ha perso proprio contro il Valencia 93-81. Avrà quindi subito la possibilità di riprendersi. La squadra valenciana, invece, ha conquistato due vittorie nelle prime due giornate di EuroLega, battendo sia la Virtus Bologna che il Lione.
Il possibile quintetto di Barcellona e Valencia—
Barcellona: Shengelia, Cale, Hernangomez, Marcos, Punter.
Valencia: Taylor, Pradilla, Reuvers, Moore, De Larrea.
